Taylor Swift nos impide teorizar sobre qué trata 'Anti-Hero'

Pero cuando se trata de su nuevo single "Anti-Hero", no hay necesidad de preguntárselo.

Swift compartió un videoclip en su cuenta verificada deInstagram en el que dice que es "una de mis canciones favoritas que he escrito".

"Realmente no creo que haya profundizado tanto en mis inseguridades con este detalle antes", dice. "Ya sabes que lucho mucho con la idea de que mi vida se ha vuelto de un tamaño inmanejable, y para no sonar demasiado oscura, simplemente lucho con la idea de no sentirme una persona".

La cantante y compositora superestrella dice que no quiere que la gente sienta lástima por ella, y añade que la canción es una "visita guiada" por todas las cosas que odia de sí misma.

"Todos odiamos cosas de nosotros mismos y son todos esos aspectos de las cosas que nos disgustan y nos gustan de nosotros mismos los que tenemos que aceptar si queremos ser esa persona", dice en el clip. "Sí, me gusta mucho 'Anti-Hero' porque creo que es realmente honesta".

El single es el tercer tema de su próximo álbum, "Midnights".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com