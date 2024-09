Taylor Swift muestra asombro, el profesional más joven de la NFL asegura la victoria

La NFL no defrauda: Un touchdown impactante es seguido por una lesión sorpresiva. Luego, los Chiefs y los Bengals se enfrascan en una rivalidad acalorada hasta el pitido final. Los Cowboys luchan - y en Washington, un jugador solitario asegura todos los puntos en la victoria.

Mahomes elude al acérrimo rival Burrow en el último momento

El partido muy esperado de la segunda semana de la NFL es el campeón del Super Bowl Kansas City Chiefs contra sus archirrivales, los Cincinnati Bengals. Joe Burrow es el único quarterback de la NFL con un récord ganador (mínimo tres partidos) contra el astro de los Chiefs Patrick Mahomes. En la primera mitad, ambos quarterbacks demuestran sus talentos, cada uno anotando un touchdown. Sin embargo, Mahomes parece afectado por la rivalidad, lanzando una intercepción, lo que da a los Bengals una ventaja de 16-10 al medio tiempo.

Ambos quarterbacks anotan otro touchdown poco después del descanso. El partido entonces da un giro repentino. Una intercepción de Mahomes es anulada debido a contacto ilegal por parte de los Bengals. Pero momentos después, él lanza otra - y qué jugada: el cornerback de Cincinnati Cam Taylor-Britt hace una atrapada acrobática increíble, jalando la pelota hacia su cuerpo con una mano mientras cae hacia la línea de banda. "Atrapada del año", dice la cadena de televisión estadounidense CBS: "Esa fue una de las mejores intercepciones que verás nunca".

Desafortunadamente para los Bengals, solo dos jugadas después, Burrow también suelta el balón, lo que lleva a un touchdown costoso de los Chiefs. Taylor Swift, animando desde la caja de honor, se emociona. Con segundos restantes en el reloj, la estrella del pop se vuelve loca cuando los Bengals reciben una penalización, acercando a los Chiefs a la línea de campo de gol: El pateador Harrison Butker patea un field goal de 51 yardas para la victoria de 26-25. Ahora los Chiefs tienen dos victorias, los Bengals dos derrotas.

Carr y los Saints dominan a los Cowboys

Pero el quarterback más impresionante de esta joven temporada no es Mahomes o Burrow, sino... Derek Carr. Sí, Derek Carr. Nueva Orleans comenzó la semana 1 con una victoria contundente sobre los Carolina Panthers, anotando los puntos más altos (47) en la historia del equipo en el día de apertura. Aquellos que pensaron que eso se debía a la defensa débil de los Panthers estaban equivocados: Carr y su equipo también aplastan a los Dallas Cowboys, que ganaron en la primera semana y tienen como objetivo el Super Bowl este año con una defensa formidable.

Carr lanza para 243 yardas y dos pases de touchdown, y anota uno él mismo, en la victoria impactante de 44-19. Notablemente, todas las 15 de sus drives en las primeras dos semanas resultan en puntos - ya sea un touchdown o un field goal - hasta que lanza una intercepción en el cuarto cuarto, cuando el partido ya está decidido. El running back Alvin Kamara suma cuatro touchdowns. Ironicamente, el coordinador defensivo de los Cowboys es Mike Zimmer, quien también fue el entrenador defensivo de los Vikings cuando Kamara estableció su récord personal de seis touchdowns en 2020.

En el lado de los Cowboys, su racha de 16 partidos en casa sin derrotas en la temporada regular termina. También permiten un récord de 35 puntos en la primera mitad. Además, el quarterback de los Cowboys Dak Prescott, en su primer partido después de firmar un contrato de cuatro años y $240 millones, completa solo 27 de 39 pases.

Un poco de contexto para los Jets en los Tennessee Titans: La victoria de 24:17 es la primera victoria del veterano Aaron Rodgers (176 yardas, dos touchdowns) como quarterback titular de los Jets después de su grave lesión en el primer partido de la temporada pasada. Un gran impulso para esta victoria es el jugador más joven de la NFL: el corredor de 20 años Braelon Allen. El running back anota dos touchdowns, uno de los cuales viene de un pase de Rodgers, simbolizando una especie de puente generacional: Rodgers es el jugador más viejo de la liga con 40 años.

St. Brown da a los fanáticos de los Lions un momento de infarto

A few minutes before the end of the third quarter, Amon-Ra St. Brown, who's playing well, catches a pass just one yard from the opposing end zone. But then, the shock for the Lions: The American wide receiver needs some time to get up after a tackle. He then limps off the field before collapsing and needing medical attention. With Detroit leading 16:13 against the Buccaneers, St. Brown has to watch from the sidelines. A severe injury would be a major blow for his team's high aspirations. St. Brown manages to continue playing, but limps off the field again in the final seconds of the game.

The 16:20 defeat, their first of the season, for the Lions, St. Brown can't prevent despite catching 11 passes (119 yards). This is also due to quarterback Jared Goff throwing two interceptions. It's not the fault of defensive star Aidan Hutchinson, who sacks the opposing quarterback three times in the first quarter and adds another 1.5 sacks later, only one sack short of the franchise record. At least: St. Brown's injury, fortunately, turns out to be minor, just a bruise.

In the final seconds of the third quarter, Jefferson exits the field hurting and requiring care in the blue on-field tent. He's subsequently escorted to the locker room with a thigh issue. Despite this, San Francisco suffers its eighth straight defeat in Minnesota (last victory in 1992), and the Super Bowl favorite begins its journey with a win and a loss.

Los Packers superan los problemas de Love

Entretanto, Green Bay enfrenta un revés tras la semana anterior. La situación esta vez: ¿Cómo lidiarán los Empacadores con la grave lesión de rodilla de Jordan Love, sufrida en la penúltima jugada de la semana 1? ¡Fácil! Con Malik Willis al mando, Green Bay asegura una victoria de 16-10 sobre los Colts. Esta victoria llega solo tres semanas después de que Green Bay fichara a Willis, el mariscal de campo de los Tennessee Titans. El seleccionado de la tercera ronda de 2022 solo había liderado a su equipo en tres partidos en su carrera y nunca había superado los 100 yardas passers en ninguno de ellos. Sin embargo, lanza impresionantes 122 yardas en este enfrentamiento, incluyendo un pase de touchdown y sin intercepciones. El partido termina con un momento de infarto cuando Indianapolis intenta un Hail Mary para ganar, pero falla.

Seattle asegura la victoria: En un rematch del Super Bowl 2015, uno de los partidos más emocionantes de la historia de la NFL, Seattle emerge victorioso contra los New England Patriots, 23-20. El mariscal de campo de los Seahawks, Geno Smith (33 completaciones para 327 yardas), supera al mariscal de campo de los Patriots, Jacoby Brissett (15 para 149). Los Patriots contraatacan con un juego terrestre sólido, manteniendo el partido sorprendentemente cerca. Con más de un minuto restante, el pateador de los Seahawks, Jason Myers, fuerza la prórroga con un field goal. Luego, sella la victoria con otra patada de 38 yardas, dando a Seattle una inesperada victoria consecutiva.

El intento de remontada de los Ravens falla

Desafortunadamente, no les va tan bien a los Ravens. Después de su derrota en la apertura de la temporada contra los campeones reinantes, los Kansas City Chiefs, los Ravens, liderados por el MVP Lamar Jackson, se encuentran bajo presión contra los Las Vegas Raiders. Y sorprendentemente, el equipo menos favorito logra la sorpresa: el mariscal de campo de los Raiders, Gardner Minshew, dirige tres drives exitosos con puntos en el cuarto cuarto, y Daniel Carlson patea un field goal con 27 segundos restantes para la victoria de remontada de 26-23. Lamar Jackson lanza algunos pases, pero los Raiders logran contener su peligrosa carrera. Por primera vez en 22 años, un MVP reinante comienza la nueva temporada con dos derrotas. A pesar de que el nuevo corredor de los Ravens, Derrick "King" Henry, anota su segundo touchdown en su segundo partido, Baltimore debe mejorar significativamente si quiere ser un contendiente al Super Bowl.

El pateador lleva a los Commanders a la victoria

Las cosas se ponen intensas en Washington: los Commanders derrotan a los New York Giants 21-18, y todo gracias a su pateador. Austin Seibert convierte todos sus siete intentos de field goal después de haber sido baneado en la apertura de la temporada. En esa derrota, Cade York falló ambos de sus intentos, dando a Seibert la oportunidad de asegurar la primera victoria de los Commanders en la temporada.



