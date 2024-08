El dúo musical Coldplay y la cantautora Maggie Rogers se unen. - Taylor Swift está lista para aparecer en el evento que está sucediendo en Viena

Alrededor de quince días después de cancelar tres presentaciones en Viena, Coldplay (liderados por Chris Martin, 47) ahora está tocando cuatro shows en la ciudad. Durante su noche de apertura, Martin rindió homenaje a Taylor Swift (34) tocando uno de sus éxitos.

Acompañado por Maggie Rogers (30), quien está acompañando a Coldplay en su gira "Music of the Spheres", Martin cantó el popular tema de Swift "Love Story" el 21 de agosto. Martin tocó la canción en su guitarra mientras Rogers cantaba las famosas letras ante una multitud de alrededor de 60,000 personas. Rogers publicó un video de la actuación en su Instagram, escribiendo "Con amor desde Viena".

Los conciertos de Viena marcan la última fase de la gira mundial de Coldplay, que lleva más de dos años en marcha. También tocarán el 24, 26 y 27 de agosto. Después, se mudarán a Irlanda para cuatro conciertos, luego a Australia para shows a finales de octubre antes de concluir su gira en Nueva Zelanda el 16 de noviembre.

Taylor Swift rompe su silencio

Esto podría ser un pequeño consuelo para los alrededor de 200,000 fans que se sintieron decepcionados por las cancelaciones de agosto. Las autoridades de Viena arrestaron a dos posibles atacantes y cancelaron los conciertos de Swift el 8, 9 y 10 de agosto. Sus posteriores conciertos de la gira "Eras" en el estadio de Wembley de Londres entre el 15 y el 20 de agosto continuaron sin problemas, con medidas de seguridad reforzadas, marcando el final de la législación europea de la gira mundial.

No fue hasta el 21 de agosto que Swift habló públicamente sobre las cancelaciones. "La cancelación de nuestros conciertos en Viena fue desgarradora. Las razones detrás de las cancelaciones me llenaron de miedo fresco y una sensación abrumadora de culpa porque muchas personas habían planeado asistir a estos shows", escribió en una publicación de Instagram. "Pero también estaba agradecida con las autoridades, ya que lamentamos la pérdida de conciertos, no de vidas".

También explicó por qué había permanecido en silencio durante dos semanas. "Para aclarar, no haré ningún comentario público sobre un tema que pueda incitar a aquellos que deseen dañar a los fans que asisten a mis conciertos. En situaciones así, 'silencio' realmente significa contención y esperar el momento adecuado para hablar. Mi prioridad número uno era completar con seguridad nuestra gira europea, y me complace informar que lo hemos logrado".

