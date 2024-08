- Taylor Swift es la favorita con diez nominaciones.

Los nominados para los MTV Video Music Awards 2024 (VMAs) han sido anunciados, y el favorito número uno para llevarse los premios, que se presentarán el 10 de septiembre, es Taylor Swift. La cantante de 34 años lidera la lista con un total de diez nominaciones, según el anuncio oficial en MTV.com.

¿Taylor Swift será nombrada Artista del Año?

Entre otros, Taylor Swift está nominada en la categoría "Artista del Año" junto a su principal competencia, Ariana Grande (31), quien ha sido nominada un total de seis veces. Swift también es la favorita en la categoría "Video del Año" con su canción "Fortnight" junto a Post Malone (29). Con esta canción, la cantante también compite en la categoría "Canción del Año" y tendrá que enfrentarse a "Texas Hold 'Em" de Beyoncé (42). Otras categorías en las que Swift podría ser honrada incluyen "Mejores Efectos Visuales" y "Mejor Dirección de Arte". El video de "Fortnight" también opta a estos premios.

Con hasta diez trofeos Moon Person en los próximos VMAs, la estadounidense podría superar su racha de victorias del año pasado con nueve premios. Post Malone ha obtenido nueve nominaciones gracias a su colaboración en el éxito de Swift "Fortnight". Sabrina Carpenter (25) con su éxito "Espresso", el rapero Eminem (51) con "Houdini" y Ariana Grande con "We Can't Be Friends" aparecen seis veces en las listas de votación. Los fans ahora pueden votar por los músicos en el sitio web del broadcaster.

Actualmente, Taylor Swift aún se encuentra en su gira mundial "The Eras". Actuará cinco veces en el estadio de Wembley de Londres desde el 15 hasta el 20 de agosto, donde concluirá la etapa europea de su gira.

La posible victoria de Taylor Swift en la categoría "Artista del Año" podría significar que se lleva a casa otro codiciado trofeo Moon Person, ya que también es favorita en la categoría "Video del Año" por su canción "Fortnight" con Post Malone.

Si gana el premio "Video del Año", la colección de trofeos Moon Person de Swift de los VMAs aumentaría, potentially superando los nueve premios que recibió el año pasado.

