Taylor Swift en la cima de las nominaciones de los MTV Awards.

Actualmente, Taylor Swift se encuentra en su gira "Eras" por Europa, con miles de fans acudiendo a sus conciertos. La historia de éxito de la cantante de 34 años continuará en septiembre cuando se entreguen los MTV Video Music Awards. Con diez nominaciones, vuelve a liderar la lista.

Los nominados para los MTV Video Music Awards de 2024 (VMAs) han sido anunciados, y la favorita para llevarse los premios, que se celebrarán el 10 de septiembre en la ciudad de Nueva York, es Taylor Swift. La cantante de 34 años lidera la lista con un total de diez nominaciones, según lo anunciado oficialmente en MTV.com.

Entre otras categorías, Taylor Swift está nominada para "Artista del Año" junto a su principal competidora, Ariana Grande, que ha sido nominada en seis ocasiones en total. Swift también es la favorita en la categoría "Video del Año" con su canción "Fortnight" junto a Post Malone. Con esta canción, la cantante también compite en la categoría "Canción del Año", donde se enfrentará a "Texas Hold 'Em" de Beyoncé, entre otras. Otras categorías en las que Swift podría ser honrada incluyen "Mejores Efectos Visuales" y "Mejor Dirección de Arte", donde el video de "Fortnight" también está en la carrera.

Canción Colaborativa con Post Malone También en la Carrera

Con hasta diez trofeos Moon Man en los próximos VMAs, la estadounidense podría superar su racha de victorias del año pasado, con nueve premios. Post Malone ha obtenido nueve nominaciones gracias a su colaboración en el éxito de Swift "Fortnight". Sabrina Carpenter con su éxito "Espresso", el rapero Eminem con "Houdini" y Ariana Grande con "We Can't Be Friends" aparecen seis veces en las listas de votación. Los fans ahora pueden votar por sus músicos favoritos en el sitio web del broadcaster.

Actualmente, Taylor Swift todavía se encuentra en su gira mundial "The Eras". El fin de semana pasado, fue invitada en Varsovia, donde activistas climáticos acusaron a la estrella del pop de ignorar los problemas ambientales en pancartas. Probablemente, los fans de Swift no se preocuparán incluso cuando se presente cinco veces en el estadio de Wembley de Londres, del 15 al 20 de agosto, poniendo fin a su gira por Europa.

