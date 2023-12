Taylor Swift, Beyoncé y divorcios de famosos: Estos son los momentos más destacados de la cultura pop de 2023

Este año hemos vivido muchas cosas, ¡incluso demasiadas! Desde Beyoncé y Taylor Swift monopolizando nuestras vidas hasta debates sobre la seguridad en la NFL, huelgas laborales, divorcios de famosos e interminables comparecencias ante los tribunales (¿quién iba a decir que Gwyneth Paltrow y Young Thug tendrían algo en común este año?), nosotros -dos autoproclamados eruditos de la cultura pop- lo hemos recordado todo.

Así que reuníos, amantes de la cultura. Aquí están las cosas que definieron la cultura pop este año, para bien o para mal.

Barbenheimer' domina la taquilla

Fue un acontecimiento teatral como no habíamos visto desde que Tony Stark murió en el MCU (lo siento, esto ya no es un spoiler). "Barbie" y "Oppenheimer", dos de las películas más esperadas de 2023, se estrenaron el mismo fin de semana de verano. ("Barbie" fue estrenada por Warner Bros, que comparte con CNN la empresa matriz Warner Bros. Discovery).

En lugar de hacerles la competencia, los cinéfilos crearon una campaña viral para verlas el mismo día, en una disonante función doble. La llamaron "Barbenheimer". Dejando a un lado la expectación y los presupuestos de marketing, el movimiento " Barbenheimer " llevó a ambas películas a lo más alto de la taquilla y dio a los cines un impulso muy necesario. Sin embargo, la verdadera conclusión es que el público sólo quiere ver buenas películas, tanto si están impregnadas de terror histórico como si están adornadas de rosa.

Reinado de las memorias de famosos

Fue el año de las memorias de famosos: "La mujer que hay en mí", de Britney Spears, se presentó como el primer relato de la ídolo del pop sobre sus 13 años de tutela, mientras que "Spare", del Príncipe Harry, fue el relato del ex miembro de la realeza sobre la casa de Windsor.

Barbra Streisand, por supuesto, necesitó casi 1.000 páginas para relatar su extraordinaria vida, e incluso Julia Fox, a sus 33 años, tenía un libro lleno de historias increíbles. Los audiolibros que los acompañaban enriquecían aún más los textos: Michelle Williams, cinco veces nominada al Oscar, recitó con despreocupación el pasaje "fo shizz" de Justin Timberlake/Ginuwine de las memorias de Spears; el Príncipe Harry se hizo viral por leer frases descriptivas sobre su pene. Su honestidad mereció la pena: Las cuatro memorias se convirtieron en best sellers del New York Times.

Scandoval conmociona al universo Bravo

Cuando la estrella de "Vanderpump Rules" Tom Sandoval engañó a su prometida y compañera de reparto Ariana Madix con su compañera de reparto Rachel Leviss, los fans se quedaron helados. La oleada de conmoción y apoyo a Madix fue tan masiva que obligó incluso a los espectadores que no eran de Bravo a prestar atención. Y cuando las revelaciones se emitieron en "Pump Rules", los fans revivieron el drama como si fuera la primera vez: el episodio sobre las secuelas de la ruptura fue el de mayor audiencia de la serie. Madix, al menos, lleva bien el desamor: Recientemente ha publicado un libro de recetas de cócteles y pronto protagonizará "Chicago" en Broadway.

M3GAN' arrasa

La inteligencia artificial sigue escribiendo su propia historia de terror, arrancando textos de libros, creando obras de arte extrañas y, en general, volviéndonos locos. Si la inteligencia artificial se limitara a "M3GAN", una película sobre una androide asesina que parece una preadolescente y mata a quienes la odian entre bailes de TikTok y ocurrencias inexpresivas. M3GAN hizo de su película homónima un acontecimiento hilarante e imperdible, y ahora es probable que lidere una saga de películas basadas en su socarrona amenaza.

George Santos aterriza en Cameo tras el Congreso

El representante republicano por Nueva York fue expulsado del Congreso en diciembre, después de que una investigación de Ética de la Cámara de Representantes descubriera que había hecho un uso indebido de fondos de campaña y violado varias leyes federales. El desprestigiado político convirtió su expulsión, en lo que parecieron meras horas, en una carrera en Cameo, grabando mensajes para clientes de pago sobre todo tipo de temas, desde ignorar a los que le odian hasta transferir el espíritu de un cónyuge fallecido a un maniquí. En el momento de escribir estas líneas, los vídeos personalizados costaban 500 dólares.

Los Simpson se estrangulan

"Los Simpson" ha tenido algunas constantes a lo largo de sus tres décadas y 35 temporadas: La familia siempre será amarilla, Springfield siempre será apátrida y Homer siempre estrangulará a Bart. Y, sin embargo, los fans estaban seguros de que el patriarca televisivo amante de los donuts había dejado por fin de lado al niño después de que un chiste de un episodio reciente se hiciera viral fuera de antena: "Ves, Marge, estrangular al chico valió la pena", dijo Homer, antes de añadir rápidamente: "Es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado".

El creador de la serie, Matt Groening, y el productor James L. Brooks acallaron los rumores con un nuevo dibujo de Homer retorciéndole el cuello al joven bribón, esta vez por "clickbaiting". Y, según el equipo, "Homer Simpson no estaba disponible para hacer comentarios, ya que estaba ocupado estrangulando a Bart".

La fiebre por Pedro Pascal alcanza nuevas cotas

El Sr. "Mandalorian" se ganó nuevos fans este año como Joel en "The Last of Us ", la aclamada adaptación de HBO del videojuego del mismo nombre. El Joel de Pascal es un asesino empedernido de hongos-zombis cuyo corazón se va ablandando poco a poco mientras viaja por unos EE.UU. postapocalípticos con una adolescente amante de los juegos de palabras. Es un giro ganador que le valió una nominación al Emmy, un elogiado papel de presentador en "Saturday Night Live" -no su única aparición en 2023- y muchas fancams de TikTok. Los rumores apuntan a que Pascal será el próximo en incorporarse al MCU, pero ¿con qué tiempo? Suponemos que ya está bastante ocupado siendo la novia de América.

Las giras Eras y Renacimiento hacen cantar al verano

La gira "Eras" de Taylor Swift y la gira "Renaissance" de Beyoncé fueron los soles en torno a los que giraron nuestros veranos. Si para "Renaissance" no te vestiste de lo más chic, para "Eras" te pusiste las pulseras de la amistad. O quizá las dos cosas. Las giras se convirtieron en gigantes que batieron récords, aportando miles de millones de dólares en ingresos a Live Nation, agotando las entradas de estadios de todo el mundo y dando lugar a películas de conciertos de gran éxito que también se convirtieron en enormes fuentes de ingresos. El año pertenece a estas dos reinas.

La Fórmula 1 se lleva nuestros corazones

La quinta temporada de "Drive to Survive" de Netflix, una serie documental sobre la Fórmula 1, se emitió en febrero y nos trajo todo tipo de jerga de la F1 al léxico (corte a nosotros en la navegación por el tráfico de camino al trabajo, corriendo por la autopista y diciéndonos a nosotros mismos "empuja empuja").

Aparte de nuestros veloces desplazamientos, la F1 ha tenido un gran año en Estados Unidos. Fabricantes de automóviles estadounidenses como General Motors y Ford han solicitado entrar en la acción, y la temporada tuvo como colofón el primer gran premio de este deporte en Las Vegas en más de 40 años. Aunque muchos residentes se mostraron escépticos, el espectáculo de ver a los pilotos correr por el Strip fue digno de contemplar. Puede que la F1 aún no haya desbancado al fútbol como deporte favorito de Estados Unidos, pero gana puntos por intentarlo.

Todo el mundo en huelga

Automovilistas, actores, trabajadores de la hostelería, escritores, trabajadores de la sanidad... lo que se te ocurra, probablemente se hayan declarado en huelga.

La mayor de ellas fue, sin duda, la huelga de la WGA, una saga de casi cinco meses que, junto con la huelga de la SAG-AFTRA, paralizó Hollywood. ¿Quién nos iba a decir que echaríamos de menos ver a los más guapos de entre nosotros promocionando su trabajo?

Por desgracia, así ha sido, y la interrupción ha sacado a la luz algunos de los siniestros entresijos de la industria, sobre todo cuando un ejecutivo de un estudio declaró a Deadline que permitirían que la huelga continuara hasta que los guionistas "empezaran a perder sus pisos y sus casas". ESTOS guionistas se estremecen al pensarlo.

Trump hace historia

Fue una foto policial como ninguna otra. Sus ojos fijos en la cámara, ligeramente inyectados en sangre, sus cejas como dos tildes al revés, su boca torcida en un ceño fruncido. Preso nº P01135809, también conocido como el ex presidente Donald J. Trump. Pocas veces una foto policial ha suscitado tanto debate y análisis como ésta, tomada después de que Trump fuera acusado por sus intentos de anular las elecciones de 2020 en el estado de Georgia.

Trump pasará a la historia por muchas cosas, y ser el único presidente que tiene una foto de ficha policial es una de ellas.

Travis Kelce encuentra una nueva afición

Travis Kelce, tight end de los Kansas City Chiefs, empezó el año por todo lo alto, después de que su equipo acudiera al concierto de Rihanna, perdón, a la Super Bowl, enfrentándose a su hermano mayor Jason y a los Philadelphia Eagles. En una victoria para los hermanos pequeños de todo el mundo, los Chiefs se impusieron y el acontecimiento pasó a conocerse como la Kelce Bowl.

Para la mayoría de la gente, eso habría sido suficiente publicidad para el año. Luego Kelce salió con una artista independiente poco conocida llamada Taylor Swift. ¿Has oído hablar de ella?

Kelce, antes conocido sobre todo por los seguidores de la NFL y los adictos al fútbol de fantasía, es ahora uno de los famosos más analizados del año. Sus antiguos mensajes en X, antes Twitter, se hicieron virales gracias a la investigación de los Swifties; su ex salió de la nada para compartir los detalles de su antiguo enredo; y la gente parece preguntarle más por su relación que por su fútbol. Parece como si no hubiéramos visto este nivel de obsesión por los famosos desde principios de la década de 2000. Gracias, Kelce, por la nostalgia.

Los famosos se divorcian

Para Taylor Swift y Travis Kelce fue el otoño del amor. Pero para todos los demás famosos -Joe Jonas y Sophie Turner, Jodie Turner-Smith y Joshua Jackson, Cardi B y Offset, Jeremy Allen White, Reese Witherspoon, Tina Knowles, Tia Mowry, Deion Sanders, Hugh Jackman, Britney Spears, Ariana Grande, Sofía Vergara, Ricky Martin, Billy Porter, Kevin Costner, David Lynch, Lukas Gage, Maren Morris y, y, y- fue el año del divorcio. Womp womp.

La inteligencia artificial comienza su conquista

Aunque la IA comenzó su asalto a nuestra cultura el año pasado con la introducción del ChatGPT, este año ha aumentado la escala. A pesar de las advertencias de los expertos, las empresas han seguido adoptando la IA. Spotify, tras despedir a más de 2.000 empleados este año, ha aumentado su inversión en esta tecnología. La cadena de periódicos Gannett empezó a utilizar IA para redactar informes sobre deportes en institutos, pero anunció una pausa después de que varios informes fueran un fracaso. Y una autora denunció que su nombre había sido utilizado para escribir libros que en realidad habían sido generados por la IA.

Todo esto parece sacado de una película de ciencia ficción, ¡y esas, por supuesto, SIEMPRE acaban bien para sus protagonistas! Por desgracia, parece que la toma de poder continuará, y seguramente no tenemos nada de qué preocuparnos.

RIP a la cuenta de Netflix de la novia del hermano de nuestro mejor amigo

Ya sabes, la cuenta de Netflix que todos usábamos para darnos un atracón de "Bojack Horseman" a las dos de la mañana o ver con odio "Emily in Paris". Este año, para nuestro disgusto colectivo, Netflix comenzó su campaña de descifrado de contraseñas, impulsando con éxito sus nuevos registros de suscriptores y matando nuestro acceso a la cuenta en el proceso. ¡Narcos! Esperamos que estén contentos.

Suben los sustitutos de Threads, Bluesky y Twitter

Nunca llegamos a ponernos de acuerdo sobre un sustituto, ¿verdad? Este año, Twitter se convirtió en X sin motivo aparente (¡gracias, Elon!) y acabó con la plataforma. Haz caso a nuestros amigos de CNN Business, que dicen que Musk convirtió Twitter "en una cáscara de lo que fue". Vaya.

En su lugar ha surgido una miríada de alternativas. Threads, Bluesky, Mastodon, Spill y T2 han tenido más o menos éxito después de X, aunque ninguna puede competir con Twitter en su apogeo. Tal vez, en lugar de sustituir a Twitter, deberíamos dejar de usar las redes sociales. ¿No sería estupendo?

El hip-hop cumple 50 años y André 3000 hace un disco de flauta

No todos los años un género musical tan arraigado en la cultura estadounidense cumple 50 años. Y TAMBIÉN no todos los años André 3000, uno de los faros del género, publica su primer álbum en solitario, "New Blue Sun", que en realidad no es un álbum de hip-hop, sino una odisea de flauta suave y primaveral.

¿Qué otra cosa podíamos esperar del artista de OutKast, que lleva años apareciendo aleatoriamente en público tocando un instrumento de viento? El título del primer tema parece reflejar esta batalla interna: "Lo juro, realmente quería hacer un álbum de 'rap', pero ésta es literalmente la forma en que el viento me sopló esta vez". No sabemos lo que nos depararán los próximos 50 años del hip-hop, pero si Three Stacks marca el camino, le seguiremos encantados.

Damar Hamlin cambia el estado de la NFL

Apenas dos días después de comenzar el nuevo año, el safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, dejó a todo el país conteniendo la respiración. El orden de los acontecimientos se ha repetido hasta la saciedad. Hamlin, en un partido de final de temporada contra los Cincinnati Bengals, recibió un disparo en la zona de la cabeza y el pecho. Se levantó, dio unos pasos y cayó hacia atrás. Más tarde, se supo que el jugador de 24 años había sufrido una parada cardiaca en el campo. Mientras se lo llevaban, algunos jugadores se arrodillaron para rezar, otros lloraron.

Aunque Hamlin ha vuelto a jugar en la NFL, aunque sea mínimamente, el episodio fue aleccionador para la liga deportiva profesional favorita de Estados Unidos, que ya se enfrentaba a cuestiones sobre la seguridad de los jugadores. A pesar de la reciente dosis de buena publicidad del romance Kelce-Swift, todavía no está claro si esas preguntas han sido respondidas a medida que otra temporada llega a su fin.

Ayo Edebiri se convierte en nuestra cómica favorita

Tal vez seas fan de su trabajo nominado a un Emmy como la chef Sydney en "The Bear". O tal vez te haya conquistado como la simpática Josie en la comedia gay "Bottoms" (cue Edebiri inclinando suavemente su sombrero imaginario y pronunciando "good eve-ning"). Puede que la hayas visto en primera fila en Thom Browne durante la semana de la moda. Puede que la hayas señalado con entusiasmo en cualquiera de los papeles secundarios que ha interpretado este año, desde una voz clave en "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" a una endeble entrenadora de combate escénico en "Theater Camp" o la huidiza hermana de Janine en "Abbott Elementary".

La conozcas como la conozcas, seguro que te encanta. Ayo Edebiri se convirtió rápidamente en una estrella emergente a la que merece la pena apoyar.

Rihanna deja caer el micrófono en la Super Bowl

Rihanna anunció su segundo embarazo este año en un lugar digno de una de nuestras grandes estrellas: Durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl, empapada en ropa de diseño. Vestida con un mono rojo cereza con su correspondiente pechera de Loewe y enormes abrigos de Alaïa, Rihanna nos recordó a todos por qué la adoramos: Cantó sus grandes éxitos durante más de 10 minutos, mientras lucía su barriguita. ¿Alguien recuerda quién ganó la Super Bowl este año? Porque todavía estamos hipnotizados por el imperturbable regreso de Rih al escenario con su bebé a cuestas.

Los famosos van a juicio

Ha sido un año muy ajetreado para los famosos que han tenido que comparecer ante los tribunales, y los fans (y los haters) los han seguido de cerca. El caso de Gwyneth Paltrow en un tribunal de Utah, que finalmente ganó, después de que un optometrista jubilado la acusara de chocar contra él en esquís en 2016 y causarle lesiones. (Entre las líneas más memorables del juicio: Gwynnie confesando que "perdió medio día de esquí" tras el accidente con el optometrista).

Elcaso RICO de Young Thug en Atlanta sigue su curso, y el aclamado rapero está acusado de liderar una banda que comparte las iniciales de su sello discográfico, YSL, y de llevar a cabo actos violentos durante más de una década. (El caso es especialmente controvertido porque la fiscalía está utilizando las letras de las canciones de Thug como prueba de las fechorías del rapero).

Y el ex presidente Donald Trump ha comparecido ante los tribunales más de una vez este año, la última en un juicio por fraude civil en Nueva York. Su mencionada foto, tomada cuando ingresó brevemente en la oficina del sheriff del condado de Fulton, en Georgia, tras entregarse por cargos penales relacionados con el fraude electoral de 2020, le ha hecho ganar millones de dólares.

