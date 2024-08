- Taylor Swift asegura más reconocimiento en el sector musical con múltiples nominaciones a los VMA

Taylor Swift, de 34 años, lidera las nominaciones para los MTV Video Music Awards (VMAs) de este año, con un total de doce nominaciones en categorías como Video, Artista y Canción del Año. Encabeza la lista de nominados, mientras que el espectáculo ha agregado cuatro nuevas categorías: "Canción del Verano", " Mejor Grupo", " Mejor Video en Tendencia" y " Mejor Interpretación Iconica de los VMA de Todos los Tiempos".

La emocionante nueva categoría " Mejor Interpretación Iconica" incluye legendarias presentaciones como la de Madonna en 1984 con "Like a Virgin", Lady Gaga en 2009 con "Paparazzi", Katy Perry en 2013 con "Roar" y la propia presentación de Swift en 2009 con "You Belong With Me".

La competencia de Swift es feroz, con Post Malone pisándole los talones con once nominaciones, incluyendo el éxito colaborativo "Fortnight" con Swift y "I Had Some Help" con la cantante de country Morgan Wallen. Mientras tanto, Eminem ("Houdini") obtuvo ocho nominaciones, mientras que Ariana Grande, Megan Thee Stallion, Sabrina Carpenter y SZA tienen siete cada una. Otros contendientes para el premio incluyen a Billie Eilish, Doja Cat, Beyoncé, Dua Lipa, Benson Boone y GloRilla. Katy Perry (de 39 años, con "Teenage Dream") recibirá el "Premio Video Vanguard" en esta edición.

La presentadora de 29 años Megan Thee Stallion liderará el espectáculo el 11 de septiembre. Anteriormente, este papel fue desempeñado por la rapera Nicki Minaj. El evento tendrá lugar en Nueva York y se han confirmado presentaciones en vivo de Katy Perry, Camila Cabello, Sabrina Carpenter y GloRilla.

Los VMAs han estado otorgando premios desde 1984. Los fanáticos pueden votar en línea por sus favoritos. Los trofeos presentan una figura de astronauta sosteniendo una bandera de MTV.

La poderosa presentación de Taylor Swift de "You Belong With Me" en 2009 está incluida en las nominaciones para la "Mejor Interpretación Iconica de los VMA de Todos los Tiempos", destacando su duradera influencia en la música.

A pesar del liderazgo de Taylor Swift, Katy Perry también es reconocida con el "Premio Video Vanguard" debido a su influyente carrera musical, especialmente con su éxito "Teenage Dream".

Lea también: