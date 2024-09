Taylor Swift apoya públicamente la campaña presidencial de Kamala Harris.

Acabo de ver el debate, al igual que muchos otros. Si aún no lo has hecho, ahora es un excelente momento para sumergirte en los temas en cuestión y entender dónde están los candidatos en asuntos cercanos a tu corazón. Como votante, aseguro consumir toda la información posible sobre sus políticas y planes propuestos para esta nación, Swift publicó en Instagram.

"Me he dado cuenta de que la IA que se hace pasar por mí, promocionando la campaña presidencial de Donald Trump, era información engañosa que se difundió en línea. Este incidente destaca la importancia de la transparencia y la autenticidad en mis puntos de vista políticos como votante. El mejor antídoto contra la desinformación es la verdad en sí misma. Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024."

Harris se convirtió en la nominada del Partido Demócrata en julio, tras la retirada de la carrera presidencial de 2024 del presidente Joe Biden. En agosto, Harris reveló al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula.

El respaldo de Swift a Harris abarcó la selección de Walz como su compañero de fórmula.

"Voto por @kamalaharris porque aboga por los derechos y causas en las que creo que necesitan un defensor. La considero una líder constante y talentosa con la capacidad de impulsar el progreso en este país. Su elección de compañero de fórmula @timwalz, que ha defendido consistentemente los derechos LGBTQ+, la IVF y la autonomía de la mujer sobre su propio cuerpo, me dejó asombrada. Realmente me alegra sus elecciones", declaró Swift.

"Después de investigar a fondo, he tomado mi decisión. La decisión ultimately es tuya también. No puedo enfatizar suficiente la importancia de registrarte - ¡recuerda que debes estar registrado para votar! Además, descubrí que votar temprano hace que el proceso sea mucho más suave. He enlazado recursos para la registración y detalles del voto temprano en mi historia."

Swift concluyó su publicación refiriéndose a sí misma como una "mujer sin hijos y con gatos", eco de una frase utilizada por el senador JD Vance, compañero de fórmula de Trump, para menospreciar a los demócratas.

En 2020, Swift respaldó públicamente a Biden y Harris en su campaña a la Casa Blanca.

Desde su presencia política tranquila a lo largo de su casi dos décadas de carrera, Swift comenzó a respaldar a los candidatos demócratas en las elecciones de medio término de 2018, primero respaldando a dos figuras demócratas en Tennessee. Desde entonces, su apoyo a las causas y candidatos demócratas ha crecido, a menudo instando a sus seguidores a votar y abogando por los derechos de las mujeres, la salud reproductiva y los derechos LGBTQ+.

Swift comparte sus sentimientos de arrepentimiento por no haber hablado antes sobre las causas políticas en su documental de 2020 "Miss Americana" en una conversación muy emocional con su padre, Scott Swift. Le dijo que se sintió impulsada a estar del lado correcto de la historia.

Durante una conversación emocional en su documental, Swift también expresó su crítica al expresidente Donald Trump.

Un grupo destacado de seguidores de Swift, los Swifties, se movilizó en el ciclo electoral de 2024, estableciendo la comunidad en línea Swifties for Kamala poco después de que Biden anunciara su retiro de la presidencia y respaldara a Harris.

La comunidad, que tiene miles de seguidores, recaudó más de 122.000 dólares durante su llamada de inauguración de dos horas en agosto, con la senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, y la cantante Carole King como oradoras.

"Confiamos en que Harris-Walz luchará por nuestros derechos y los de nuestros seres queridos, y trabajará para hacer de este país un lugar más seguro para todos", dijo anteriormente Carly Long, directora de comunicaciones de Swifties for Kamala, a CNN.

