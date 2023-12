Taraji P. Henson tiene razón sobre la diferencia salarial de las mujeres negras

Nota del editor: Sophia A. Nelson es periodista y autora del libro "Black Woman Redefined: Disipando mitos y descubriendo la plenitud en la era de Michelle Obama". Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Lea más opiniones en CNN.

Sophia A. Nelson.

El reparto de estrellas cuenta con la actriz Taraji P. Henson, nominada al Oscar, en el papel de Shug Avery, la incontenible cantante de jazz de espíritu indomable. Pero en un acto reciente con Gayle King y miembros del reparto de la película, Henson rompió a llorar al describir su angustia por haber sido mal pagada durante décadas de carrera como actriz negra en Hollywood. Dijo que la disparidad salarial la llevó incluso a plantearse dejar de actuar.

El sincero llanto de Henson resonó en otros actores negros, y se hace eco de comentarios que otros han hecho a lo largo de los años. Viola Davis, una de las actrices más consumadas de Hollywood, con un raro EGOT en su haber, llegó a los titulares con su queja en 2018 de que las actrices de color ganaban "tal vez alrededor de una décima parte" de lo que se paga a las actrices blancas en la industria.

Sus declaraciones también tocaron mi fibra sensible, una mujer negra que no trabaja en Hollywood, pero que sabe de primera mano que la brecha salarial racial sigue siendo grande, amplia y profunda. Eso es también lo que muestran los datos: Un estudio reciente de la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias titulado Black Women and the Pay Gap (Las mujeres negras y la brecha salarial) reveló que, de media, las mujeres negras cobraban en 2021 el 64% de lo que ganaban los hombres blancos no hispanos. Las mujeres latinas y nativas también se enfrentan a diferencias salariales sustancialmente mayores debido a los efectos combinados del racismo y el sexismo, según el estudio.

Sin embargo, conozco la disparidad salarial no sólo por la investigación, sino por mi propia experiencia. Por eso dejé la abogacía en 2008 y nunca miré atrás. Trabajar por mi cuenta como consultora fue duro, pero ser mi propia jefa me permitió centrarme en mi trabajo en lugar de tener que lidiar con la enervante política de oficina y las microagresiones en torno a la raza y el género.

Tanto si trabajaba en la administración pública como en un lujoso bufete privado, mi salario siempre era inferior, incluso cuando mi experiencia o mis credenciales eran superiores. Y cada vez que las mujeres o las minorías pedían transparencia salarial, los hombres que dirigían esas instituciones se oponían aún más.

Una anécdota real: Una vez perdí un trabajo al principio de mi carrera porque descubrí grandes disparidades salariales entre mí, como abogada, y un hombre blanco que había abandonado la universidad, y otro que sólo tenía una licenciatura. Cuando le pedí a mi jefe, que entonces era hombre, un aumento de sueldo basado en mi trabajo y mis credenciales, me despidieron una semana después. Te tachan de "difícil" si te niegas a callarte y a aceptar con gratitud lo que te echen.

Por eso la angustia de Henson por este tema es tan acertada: capta lo que el estar mal pagada provoca en el bienestar emocional de las mujeres negras. Es similar al daño que sufrimos cuando hacemos el duro trabajo de obtener una educación enfrentándonos a dificultades similares. O cuando ganamos premios por nuestro trabajo pero seguimos sin ser consideradas lo suficientemente buenas como para recibir una remuneración similar a la de nuestros colegas blancos.

¿Cuál es el camino a seguir? Creo que empieza con mujeres negras de alto nivel como Henson que denuncian esta disparidad en voz alta y clara: "Estoy harta de trabajar tan duro, de tener tanta gracia en lo que hago y de que me paguen una fracción de lo que cuesta", dijo Henson a Gayle King en SiriusXM. "Estoy cansada de oír a mis hermanas decir lo mismo una y otra vez. Te cansas. Oigo a la gente decir: 'Trabajas mucho'. Pues tengo que hacerlo. Las cuentas no salen". ("El color púrpura" fue distribuida por Warner Bros., que, como la CNN, es propiedad de Warner Bros. Discovery).

Más allá de esto, me gustaría que más actrices, abogadas, ejecutivas y académicas blancas de alto nivel se solidarizaran con sus hermanas negras y morenas cuando ascienden por la escalera del éxito financiero y profesional. Se llama interseccionalidad y alianzas.

Sheryl Sandberg escribió el bestseller mundial "Lean In", en el que instaba a las mujeres a tomar la iniciativa y dar un paso al frente, un consejo que tenía poco que decir a las mujeres de color que se enfrentan a mayores obstáculos en el mundo empresarial estadounidense, pero ella es sólo un ejemplo. Por supuesto, no corresponde sólo a las mujeres blancas hacer frente a la disparidad; los hombres blancos y los hombres de color deben verlo y trabajar para solucionarlo también.

Los líderes empresariales blancos parecen no vernos. Y en gran parte, eso se debe a que estamos infrarrepresentados allí, por lo que se convierte en una especie de círculo vicioso. En Fortune 500, sólo el 10% de los directores generales son mujeres. Sólo dos son mujeres negras.

Las mujeres negras no ocupan puestos de prestigio en lo más alto de la escala empresarial y ganan enormes salarios, y la diferencia salarial conduce a una brecha de riqueza. Según el Urban Institute, las mujeres negras se enfrentan a una brecha de riqueza del 90%, y la brecha salarial provoca dos tercios de esta división. El think tank afirma que las mujeres negras pierden más de 900.000 dólares a lo largo de una carrera de 40 años debido a esta brecha salarial.

Al cobrar menos, las mujeres negras tienen más dificultades para salir de la pobreza generacional, lo que puede traducirse en falta de oportunidades educativas, dificultades para alcanzar el sueño de la vivienda en propiedad y una caída en picado de la autoestima.

Y todo eso, a su vez, puede alimentar un sentimiento de desesperación creciente, tanto si eres una madre de familia que lucha por llevar comida a la mesa como si eres una estrella de Hollywood como Taraji Henson, que tiene toda la razón al afirmar que en este momento de su carrera -como muchas de nosotras que llevamos años recibiendo una remuneración insuficiente- debería cobrar lo que vale.

