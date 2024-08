- Tango, lágrimas, temperamento, el jabón real llamado Máxima

Steifer Hollander Conoce a la Ardiente Argentina: Ella Se Ríe de Él por No Bailar. Él Le Replica por Tomar Fotos. El Comienzo de una Historia de Amor - Como una Novela de Diez Centavos. Así Debió Ser Cuando el Príncipe Heredero de los Países Bajos, Willem-Alexander, Conoció a Máxima Zorreguieta en Sevilla, España, en 1999. La Chispa Encendida. Lo Demás es Historia. La Pareja Se Casó en 2002 y Tuvieron Tres Hijas. Desde 2013, Willem-Alexander Es el Rey.

Era Solo una Cuestión de Tiempo Antes de que Esta Historia se Convirtiera en una Serie. En los Países Bajos, "Máxima" Fue un Gran Éxito, Rompiendo Récords de Audiencia. A Partir del 17 de Agosto, Estará Disponible para Ver en RTL+.

Es una de las Series Más Caras del Servicio de Streaming Holandés Videoland, Rodada en Lugares Originales en Argentina, España, Nueva York y los Países Bajos - Con un Elenco de Ensueño. La Actriz Argentina Delfina Chaves Interpretará a Máxima, mientras que el Actor Holandés Martijn Lakemeier será Willem-Alexander. El Padre del Príncipe Heredero, el Príncipe Claus de Holanda, será Interpretado por el Actor Alemán Sebastian Koch ("La Vida de los Otros").

Drama y Realidad Aumentada

"Máxima" Cuenta la Historia de la Joven Argentina Hasta Su Compromiso en 2001 con Willem-Alexander. Basada en la Biografía Bestseller de la Autora Holandesa Marcia Luyten, Drama y Aumenta los Hechos Reales, Algo Similar a la Exitosa "The Crown" de Netflix. Pero la Historia Real es lo Suficientemente Intensa. La Pareja Tuvo que Superar Obstáculos Significativos.

No Es Solo la Historia de un Príncipe y una Chica Común. También Es Acerca de una Joven Mujer que Comienza Su Carrera en un Banco en Nueva York, que Debe Abandonarla para Convertirse Solo en una Esposa, en un País Frío y Húmedo Desconocido Along the North Sea.

Pero el Mayor Obstáculo es el Padre de la Novia. Jorge Zorreguieta Fue Secretario de Estado Durante la Dictadura Militar Argentina en los 70 y 80, Haciéndolo Cómplice de un Régimen Asesino. Hubo una Gran Protesta entre los Ciudadanos y Políticos Holandeses. ¿Debe el Futuro Jefe de Estado Atarse a un Hombre así?

Telenovela Real, Lección de Historia y Drama Político

La Serie También Explora la Pregunta: ¿Trono o Amor? Muchos Flashbacks Muestran la Infancia y Juventud de Máxima en Argentina, Donde Era la Favorita de Su Padre y Se Mantuvo a Su Lado.

"Máxima" No Es Solo una Telenovela Real, Sino También una Lección de Historia y Drama Político - Con una Dosis Sana de Sexo. Algunos Espectadores Holandeses Estuvieron Shockados por las Escenas de la Habitación Real, Comparándolas con Ver a Sus Padres Having Sex.

La Serie Ya Ha Sido Vendida a 25 Países, y No Es una Sorpresa. La Radiante Risa de la Reina de la Moda Máxima la Ha Hecho Popular No Solo en los Países Bajos. La Producción para la Segunda Temporada Comenzará Este Otoño.

A pesar de la controversia que rodea el pasado de Máxima's father como secretario de estado durante la dictadura militar argentina, la monarquía permaneció indemne, y Willem-Alexander continuó con la boda en 2002.

La serie "Máxima" no solo se sumerge en la historia de amor del príncipe heredero holandés y su amor argentino, sino que también ofrece una exploración matizada del papel de la monarquía en la navegación de tales tensiones políticas.

