- Tan fuerte le golpea la muerte de su hermana

Michael Schanze (77) y Uschi Kohl habían sido una pareja inseparable durante casi una década, pero se conocían desde antes. Antes de ser pareja, Uschi había sido responsable del diseño de los trajes de Michael para sus apariciones en televisión durante tres décadas. La repentina pérdida de su pareja, que falleció solo unos días después de cumplir 70 años el 29 de julio de 2024 a causa de una hemorragia cerebral, ha dejado a Michael devastado. "Es un golpe duro", dice en una entrevista con la revista "Bunte", "Aún no soy yo mismo".

"Uschi era mi ancla, mi roca"

Michael no puede comprender por qué Uschi tuvo que dejarlo. "Era yo quien tenía todos los problemas de salud, no Uschi", dice, recordando sus propios problemas con un reemplazo de rodilla después de un accidente de esquí en 2003 y haber sobrevivido a una embolia pulmonar bilateral en 2019. "Uschi siempre estuvo a mi lado. Era la fuerza impulsora detrás de mi regreso a la vida normal. Uschi era mi ancla, mi roca".

Una muerte repentina e inesperada

Michael cuenta la trágica muerte de Uschi en la entrevista. "Uschi falleció a causa de una hemorragia cerebral. No se pudo hacer nada. La encontré sin vida en nuestro invernadero. El paramédico me dijo que no tenía ninguna posibilidad. Even if I had been there, it wouldn't have made a difference." No hubo señales de alerta antes de su muerte, que fue un shock para Michael. "Fue como un rayo", dice.

Después del suceso, la familia de Michael ha sido increíblemente supportive. Sus tres hijos y su hermano Christian han estado a su lado constantemente. "Es emocionante ver cómo funciona mi familia en este momento difícil", dice Michael. "Mi casa está llena. No estoy solo. Eso se siente bien".

"Su alegría por la vida remainará en muchos, incluyendo a mí"

La semana pasada, Michael tuvo la oportunidad de despedirse por última vez de Uschi. "Pude tocarla una última vez", recuerda. "Todos nuestros maravillosos recuerdos pasaron ante mis ojos. El hecho de que celebramos su 70 cumpleaños con muchos amigos en abril me da un poco de consuelo. Su alegría por la vida remainará en muchos, y especialmente en mí".

