- "Tales actos bárbaros de brutalidad son totalmente inaceptables"

Después del horrendo incidente en Solingen, donde un individuo mató a tres personas con un cuchillo durante una celebración de la ciudad y dejó gravemente heridos a al menos cinco más, los políticos están consternados.

El canciller alemán Olaf Scholz expresó su shock a través de un mensaje corto el sábado, diciendo: "El incidente de Solingen es un evento desgarrador que me deja en profundo dolor". Un despiadado perpetrador tomó numerosas vidas. Scholz había comunicado previamente con el alcalde de Solingen, Tim Kurzbach. "Lamentamos a las víctimas y extendemos nuestro apoyo a sus familias". Scholz esperó una pronta recuperación para los heridos. "El delincuente debe ser capturado y castigado con todo el peso de la ley", exclamó Scholz.

El vicecanciller Robert Habeck también comparte la consternación. "Noticias espantosas e inquietantes de Solingen", escribió el ministro de Economía en su cuenta de Instagram. "La violencia contra personas que simplemente celebraban es horrorosa". El político verde extendió fuerza y consuelo a las familias de las víctimas. "Espero una pronta recuperación para los heridos, y también fuerza para quienes fueron testigos de este horrendo evento". Es reconfortante saber que la policía está haciendo todo lo posible para encontrar al perpetrador lo antes posible.

Baerbock califica el incidente como "ataque brutal"

La ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, expresó su consternación a través de un mensaje corto sobre un "ataque brutal" que la dejó en profundo shock. "Mis pensamientos están con las familias y amigos de las víctimas. Y mi gratitud con las fuerzas de seguridad que están trabajando incansablemente para encontrar al perpetrador".

La ministra del Interior, Nancy Faeser, compartió sentimientos similares. "Lamentamos a las personas que fueron cruelmente arrebatadas de este mundo", escribió la política del SPD en X. "Mis pensamientos están con las familias de las víctimas y los gravemente heridos". Las autoridades de seguridad dedicarán todos sus esfuerzos para capturar al perpetrador y investigar los motivos detrás del ataque. La policía de Renania del Norte-Westfalia cuenta con el completo apoyo del gobierno federal. "Estoy en constante comunicación con el ministro del Interior de NRW, Herbert Reul, y nuestras autoridades de seguridad", escribió Faeser.

Lindner: "No podemos quedarnos impasibles"

El ministro federal de Finanzas, Christian Lindner, destacó que surgen sentimientos de impotencia y furia junto al dolor por las víctimas del ataque de Solingen. "También lo siento así", escribió el líder del FDP en X. "Pero no podemos dejar que nos afecte. No estamos impotentes, y necesitamos una acción decidida de la policía y el estado de derecho".

El líder de la CDU, Friedrich Merz, también compartió su shock. "El ataque de Solingen nos hiere profundamente. Esta violencia bárbara es inaceptable", escribió el sábado a través de un mensaje corto. "Debemos unirnos durante estas horas desafiantes para Renania del Norte-Westfalia". La policía está haciendo todo lo posible para capturar al perpetrador rápidamente.

El presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, instó a rendir cuentas al atacante. "El perpetrador debe ser responsabilizado", explicó Steinmeier. También instó a la población: "Unámonos - contra el odio y la violencia". Sobre el ataque, agregó: "El horrendo acto en Solingen nos sorprende, nos sorprende a nuestro país".

Reul advirtió contra las especulaciones. "No podemos decir nada sobre la persona y el móvil todavía", dijo el político, que visitó la escena del crimen durante la noche. "Simply no hay hechos sólidos".

Wüst condena el ataque en Solingen

El ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, también comentó durante la noche. En la plataforma "X", condenó el ataque como "un acto de violencia brutal y sin sentido". La hazaña "ha herido a nuestro país en el corazón".

Renania del Norte-Westfalia está unida en shock y dolor. "En estas horas oscuras, personas de todo nuestro país y más allá están con Solingen en sus corazones y pensamientos", escribió el político de la CDU. Y: "Un gran agradecimiento a los muchos servicios de emergencia y nuestra policía, que luchan por vidas en estos minutos".

El alcalde de Solingen, Tim Kurzbach, se dirigió al público en Facebook tarde en la noche. "Me parte el corazón que nuestra ciudad haya sido objetivo de un ataque", escribió. "Lloro cuando pienso en aquellos que hemos perdido".

