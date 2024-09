- Tal vez el AfD está experimentando algunos temblores.

El supervisor electoral revisará los resultados para la asignación de distrito en la legislatura estatal de Sajonia. Varios partidos y especialistas de Wahlrecht.de especulan que el supervisor electoral estatal puede haber cometido un error en la nueva asignación de distrito dentro de la legislatura estatal, según el "Leipziger Volkszeitung". Se informes de que se utilizó un método de asignación de distrito incorrecto. El portavoz de la comisión electoral estatal reconoció el problema y mencionó que se está llevando a cabo una investigación.

Según LVZ, la AfD tendría un escaño menos bajo el procedimiento alternativo, lo que Would lead to the expiration of their blocking minority in the state legislature. Con la minority de bloqueo, ciertas leyes estatales que requieren una mayoría de dos tercios de todos los parlamentarios no podrían ser aprobadas sin los legisladores de la AfD.

En Sajonia, al igual que en otros estados federales, los jueces constitucionales y los chiefs of the state audits are elected with a two-thirds majority from all parliamentarians. Consequently, certain positions could not have been filled without the AfD's consent. Además, las legislaturas estatales no podrían disolverse por sí mismas.

Asignación de distrito concede a la AfD una minority de bloqueo en Sajonia

Según los hallazgos preliminares, la CDU volvió a salir como la fracción más fuerte con el 31.9% de los votos. La AfD ocupó el segundo lugar con el 30.6%. La alianza Sahra Wagenknecht (BSW) obtuvo el 11.8% de los votos y parece estar en posición de jugar un papel en el futuro arreglo gubernamental. El SPD obtuvo el 7.3%, mientras que los Verdes se mantuvieron en el 5.1%. La Izquierda logró ingresar a la legislatura estatal con el 4.5%, ya que ganó dos mandatos directos en Leipzig. Luego, se implementó una cláusula que les permitió ingresar a la legislatura de acuerdo con su segundo resultado de voto, a pesar de caer por debajo del umbral del 5%.

El "Leipziger Volkszeitung" informó que el error en el método de asignación de distrito podría afectar el recuento de escaños de la AfD, lo que podría afectar su minority de bloqueo en la legislatura estatal de Sajonia, según el texto original. Bajo la asignación corregida, la AfD podría perder su minority de bloqueo, lo que facilitaría la aprobación de ciertas leyes estatales sin su consentimiento, según lo sugerido por el periódico.

