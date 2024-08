- Tah no va al FC Bayern

El traspaso del jugador nacional de fútbol Jonathan Tah (28) a FC Bayern Munich aparentemente no se llevará a cabo, según un informe de "Kicker". Al parecer, Tah no cambiará de equipo este verano, independientemente de las ventas necesarias aún por hacer por los campeones alemanes de la liga.

El martes, "Kicker" había informado que Bayern supuestamente había acordado con Bayer Leverkusen un traspaso para el defensa central, pero que el trato aún no se había concretado. Se había supuesto que el equipo de Múnich y los dobles ganadores alemanes habían acordado los términos de la liberación. Sin embargo, ahora parece que no es así.

El acuerdo reportado ha causado confusión.

Tah aún tiene contrato con su equipo actual, dirigido por el entrenador Xabi Alonso, hasta el verano de 2025. Sin embargo, se dijo que no quería renovarlo y que ya había acordado con FC Bayern un contrato. Bayer también estaba interesado en continuar trabajando con su líder defensivo.

Según "Kicker", no hay un acuerdo general dentro de FC Bayern sobre Tah. Según "Bild", el supuesto acuerdo entre Bayern y Tah ha causado sorpresa en Bayer. Han supuesto una fecha límite para el traspaso de Tah hasta el fin de semana, que aún está en curso.

A pesar del acuerdo reportado entre Jonathan Tah y FC Bayern, parece que el traspaso no está avanzando como se había planeado. A pesar de todo, Bayer Leverkusen aún mantiene la esperanza de conservar a su líder defensivo, ya que no parece haber una decisión unánime dentro de FC Bayern regarding Tah's transfer.

Lea también: