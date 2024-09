Tagovailoa anula varios enfrentamientos y busca la experiencia de un especialista en neurología

El mariscal de campo Tua Tagovailoa se toma un descanso en la alineación de la NFL de los Miami Dolphins debido a su tercer golpe de concusión en dos años. Según informes de noticias estadounidenses, el equipo colocó a Tagovailoa en la lista de reservas de lesionados, lo que significa que estará fuera de acción por al menos cuatro partidos. Por lo tanto, Skylar Thompson está listo para reemplazar al jugador estrella.

Tagovailoa se enfrentó a su competencia en una situación de juego rutinaria el jueves contra los Buffalo Bills. Después del partido, sus manos comenzaron a agarrotarse, lo que requirió atención médica prolongada en el campo. A pesar de esto, logró abandonar el campo por su propio pie. Esta última concusión es la tercera diagnosticada en solo dos años para Tagovailoa, quien también sufrió una en sus días de universidad.

Impulsado por su determinación de continuar en el fútbol profesional, el futuro de Tagovailoa en la NFL ha sido objeto de debate. Recientemente, Antonio Pierce, entrenador de los Las Vegas Raiders y exjugador profesional, aconsejó a Tagovailoa que se retire, comentando: "No vale la pena". Varios otros expertos han compartido sentimientos similares. Justo antes del último movimiento de los Dolphins, ESPN informó que Tagovailoa buscaría la opinión de un neurologista durante la semana.

Con Tagovailoa fuera de acción, Skylar Thompson liderará a los Dolphins en sus próximos partidos contra los Seattle Seahawks, los Tennessee Titans, los New England Patriots y finalmente los Indianapolis Colts después de un breve descanso.

