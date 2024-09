Tadej Pogacar percibe una probabilidad sustancial de conseguir cinco títulos del Tour de Francia, sin embargo, este no es el objetivo que defiende.

Tadej Pogačar no necesitaba necesariamente ganar en la segunda etapa de esta edición del Tour de Francia para asegurar su tercer maillot amarillo, pero su victoria allí, y la forma en que la consiguió, demostró su dominio indiscutible durante las últimas tres semanas.

Y no solo en esta edición del Tour, Pogačar ha brillado en su mejor nivel. Previamente, había ganado el Giro de Italia por primera vez en su carrera, haciendo historia como el primer individuo en conquistar ambas carreras en el mismo año desde Marco Pantani en 1998.

Este doble raro ha sido logrado por solo ocho ciclistas en la historia, y Pogačar, un joven de 25 años procedente de un pequeño pueblo de Eslovenia, es el último en recibir este honor prestigioso. Él nunca había imaginado tal éxito.

Como Pogačar le cuenta a CNN Sport, "Cuando era más joven, nunca imaginé que podría ganar una etapa en el Tour de Francia". Después de capturar su primera victoria en el Tour de Francia -considerado la cima de los logros en el ciclismo-, todo lo demás fue esencialmente extra.

"Solo estoy corriendo por diversión, sin sentirme obligado o nada, y abordando las carreras con una actitud relajada".

Pogačar se convirtió en el ciclista más joven de la era post-guerra mundial en ganar el Tour cuando sorprendió a Primož Roglič hace cuatro años, superando a su compatriota en la penúltima etapa de la carrera.

Su segunda victoria fue más parecida a un desfile que a una competencia. Sin embargo, Pogačar fue derrotado en dos ocasiones por el ciclista danés Vingegaard al año siguiente, aparentemente el único competidor capaz de desafiar al esloveno en una carrera de tres semanas.

Los rivales han desarrollado desde entonces una rivalidad feroz, y la edición de 2024 del Tour de Francia presentó a Pogačar una oportunidad de venganza. Fue implacable en su persecución de la victoria, ganando un total de seis etapas, cinco de ellas en la montaña. Vingegaard luchó valientemente pero finalmente no pudo igualar el ritmo.

Como el ciclista más joven en ganar el maillot amarillo tres veces, Pogačar se acerca cada vez más al récord histórico de cinco victorias, que se comparten actualmente Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. Lance Armstrong -que ganó siete Tours de Francia consecutivos de 1999 a 2005- recibió una suspensión de por vida de todos los deportes profesionales y tuvo sus títulos retirados en 2012 debido a infracciones de dopaje.

"Prefiero no considerar el futuro ni los posibles récords que puedan romperse", dice Pogačar. "Pero tres ahora, tres victorias en el Tour de Francia, y tal vez otra década de carrera si me mantengo en buena salud. Entonces, la posibilidad de lograr cinco victorias en el Tour de Francia sigue siendo fuerte, aunque no es mi objetivo principal".

En lugar de eso, Pogačar está planificando su carrera evento por evento, meticulosamente delineando qué competiciones va a apuntar cada año junto a su equipo UAE Team Emirates.

De manera inusual para un ciclista, su talento le permite ganar carreras de diferentes longitudes y en terrenos variados, incluyendo clásicas de un día, que suelen requerir sacrificar la explosividad de los competidores del Tour de Francia a favor de la resistencia.

Él dice que desea conquistar todos los cinco monumentos del ciclismo -solo faltan Milan-San Remo y París-Roubaix- y también capturar todas las tres Grandes Vueltas añadiendo la Vuelta a España a su palmarés. Solo un individuo, el legendario ciclista belga Eddy Merckx, ha logrado este logro antes de la era moderna del ciclismo.

Para Pogačar, estos ambiciosos objetivos parecen alcanzables en lugar de absurdos. Ganar la Vuelta a España le convertiría en el octavo ciclista masculino en conquistar las tres Grandes Vueltas, otro logro notable bien dentro de su alcance.

En cuanto a este año, Pogačar reconoce que "todo salió perfecto". Después de asegurar el Tour, decidió no participar en los Juegos Olímpicos debido al cansancio, aunque más tarde admitió que la sorprendente decisión del Comité Olímpico Esloveno de no seleccionar a su pareja, Urşka Żigart, también influyó en su decisión.

Regresó a su bicicleta para el Plume Strong Cycling Challenge en Suiza a principios de septiembre, un evento benéfico con el objetivo de recaudar alrededor de $1.1 millones (1 millón de euros) para causas humanitarias, incluyendo el desarrollo de 15 escuelas secundarias rurales en Sierra Leona.

Pogačar participó en la primera etapa de la carrera desde la ciudad suiza de Zürich hasta Venecia en Italia. "Se ajusta a mi naturaleza, el ciclismo y la recaudación de fondos", explica. "Entonces, eventos como estos me atraen... solo tomando una pequeña parte en el desafío".

El evento también proporcionó una oportunidad ideal para Pogačar para prepararse para la próxima carrera importante en su calendario: los campeonatos del mundo de carretera, que comienzan en Zürich más tarde este mes.

Terminando en tercer lugar el año pasado, ningún esloveno ha ganado nunca la carrera de carretera en los campeonatos del mundo, que se lleva a cabo en un evento de salida masiva en un solo día y permite al ganador usar el icónico jersey arco iris durante la temporada siguiente.

Un éxito en Zürich subraría aún más la amplia gama de habilidades que Pogačar posee. No es sorprendente que sea idolatrado en su tierra natal de Eslovenia, donde los aficionados celebraron su regreso del Tour de Francia reuniéndose en las calles de Ljubljana, la capital, y Komenda, un pueblo con aproximadamente 6.540 habitantes.

"Fue bastante salvaje", comparte Pogacar sobre su regreso a casa. "Había mucha gente en ambos lugares, era increíble que pudiera haber una multitud tan grande en mi ciudad natal. Fue verdaderamente encantador de ver. Eslovenia tiene excelentes aficionados y estoy muy agradecido con ellos, así como con los fans que nos animan durante el Tour de Francia".

El talento crudo solo no ha sido la fuerza impulsora detrás del ascenso de Pogacar al pináculo del ciclismo. Él atribuye su éxito a su equipo, stating, "La planificación y organización que pusieron en marcha detrás de mí lo hizo posible". También atribuye a competidores como Vingegaard, una figura más reservada y reservada en el pelotón, por motivarlo a elevar su rendimiento.

"Jonas aseguró el primer lugar en dos ocasiones durante el Tour de Francia", dice Pogacar, "lo que avivó aún más mi ambición por el Tour y me dio más motivación".

"La competencia entre los mejores corredores y equipos nos lleva al límite", dice Pogacar. "Nos respetamos mutuamente, pero cuando se trata de competir, estamos ansiosos por superarnos unos a otros y推 nosotros a nuevas alturas".

Con Pogacar y Vingegaard ambos en su prime y aún teniendo muchos años de ciclismo por delante, su rivalidad parece estar destinada a continuar.

Con el tiempo, el animado esloveno es probable que siga rompiendo récords, con su nombre apareciendo con más frecuencia junto a las leyendas del deporte. Aunque no le guste, ya se han establecido comparaciones entre Pogacar y Merckx, la figura icónica que ganó 11 Grandes Vueltas en la década de 1960 y 1970 y es ampliamente considerada como la mayor figura del ciclismo de todos los tiempos.

"Compararme con Eddy Merckx es imposible", dice Pogacar. "Es halagador, pero también un poco frustrante. Todo lo que quiero es ser yo mismo, correr mis propias carreras y crear mi propia historia, no la de alguien más".

El año pasado, Merckx en persona proclamó que Pogacar tiene el potencial de "ganarlo todo" y describió al joven corredor como una "bendición" para los aficionados del ciclismo. Hay pocos que discreparían de esa evaluación.

