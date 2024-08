Sylvie Meis admite haber visitado el doctor de belleza

Una revista para hombres de los Países Bajos recently coronó a Sylvie Meis como la "Reina del Sexo del Siglo". Sin embargo, la mujer de 46 años ya no quiere mentir sobre su impactante apariencia.

Sylvie Meis simplemente se cansó de mentir. En una entrevista con la revista "Bunte", la "presentadora de Love Island" ahora habla abiertamente sobre cómo su impresionante aspecto no se debe solo a un "estilo de vida saludable con deportes y agua", como había afirmado anteriormente. Esa era su respuesta estándar cada vez que le preguntaban cómo conseguía mantenerse joven después de los 40, revela en la entrevista. Ahora, admitiendo que ocasionalmente visita a un médico de belleza, se siente "liberada" y "aliviada de la presión".

De hecho, Sylvie Meis combina una dieta saludable, ingesta adecuada de agua y ejercicio regular con rellenos de ácido hialurónico. Su lema, sin embargo, es "menos es más". Aunque ver resultados inmediatos después de un tratamiento de belleza le da "una cierta sensación de felicidad", no corre al médico de belleza si no se siente cómoda en su piel cuando se mira al espejo, como enfatizó en su conversación con "Bunte".

Ser capaz de decidir cómo quiere envejecer, en lugar de "simplemente ver cómo sucede", le parece a Meis "una forma de empoderamiento": "No solo como mujer, sino también en mi carrera y mi vida". Para ella, la belleza significa sentirse "libre y segura" en su apariencia.

Belleza Atemporal en una Revista para Hombres

Mientras que los valores internos son, por supuesto, lo más importante, los lectores en su mayoría masculinos de la revista neerlandesa "FHM" del mes de junio probablemente estaban más interesados en las curvas de Meis cuando la coronaron como "Reina del Siglo". En el sitio web oficial de la revista, los editores alabaron que Meis, que posó por primera vez para "FHM" hace 20 años, solo ha mejorado con el tiempo.

Ahora, gracias a su propia honestidad, sabemos que no es solo cuestión de un "estilo de vida saludable con deportes y agua". Al final, se trata del resultado.

Sylvie Meis reconoció la importancia de la salud y la seguridad al hablar de su rutina de belleza, diciendo: "Combinar una dieta saludable, ingesta adecuada de agua y ejercicio regular con rellenos de ácido hialurónico, pero creo en 'menos es más'". Además, enfatizó la necesidad de autocuidado y comodidad personal, mencionando: "No corro al médico de belleza si no me siento cómoda en mi piel cuando me miro al espejo".

Lea también: