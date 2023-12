Sydney Sweeney y Glen Powell calientan una comedia romántica básica de sol y diversión en 'Anyone But You'

Los personajes de Sweeney y Powell, Bea y Ben, se conocen muy bien al principio, pasando una noche embriagadora juntos antes de que ella huya, dejándole confuso y enfadado, y ella pronto le oye despedirla ante su amigo en un acto de chulería.

Un instante después, su amigo (Alexandra Shipp, estrella de "Tick, Tick... ¡Boom!") se casa con su hermana (Hadley Robinson) en una boda en Australia, lo que obliga a los dos a pasar tiempo juntos a pesar de la hostilidad persistente por su confusión. Además, la fiesta de la boda incluye a la ex de Ben (Charlee Fraser), mientras que los entrometidos padres de Bea (Dermot Mulroney y Rachel Griffiths) quieren desesperadamente que ella arregle las cosas con su antiguo novio (Darren Barnet), lo que obliga a los dos a una especie de alianza incómoda para tratar de mantener a raya todo el ruido exterior.

Dirigida por Will Gluck (que ya incursionó en este género con "Amigos con derecho a roce"), que comparte guión con Ilana Wolpert, nada de esto resulta especialmente convincente, pero tampoco es necesario. La química entre Sweeney y Powell funciona, ciertamente conforman una atractiva cartelera, y hay algunas risas amplias, la única grande involucrando a una araña australiana particularmente fea e intrusa.

Sobre todo, "Anyone But You" representa un intrigante ejemplo de gestión de carrera, con Sweeney -que ha expresado su frustración por el nivel de atención de la prensa sensacionalista que genera, desde la discusión en torno a las escenas de desnudos hasta la política de su familia- ramificándose hacia la comedia romántica después de haber sido la chica "It" de HBO en "Euphoria", "The White Lotus" y la película de repuesto "Reality". Por su parte, Powell muestra un lado más suave tras sus papeles en "Figuras ocultas", "Top Gun: Maverick" y "Devotion".

Como deja claro una juguetona secuencia de créditos finales, ésta es la clase de película que sirve esencialmente como contraprogramación navideña -con su calificación R, dirigida a un público ligeramente más adulto-, una idea quizá anticuada que resume muy bien la naturaleza del ejercicio.

En un momento dado, Ben es descrito cariñosamente como un "idiota guapísimo", que es básicamente lo que se necesita para hacer plausible algo como "Cualquiera menos tú", y como Bea le dice más tarde, "Todos estamos en séptimo curso cuando se trata de estas cosas" - una de las pocas líneas memorables de la película.

Por otra parte, los idiotas guapos también necesitan amor. Sólo tienes que creer que necesitan un poco de ayuda para encontrarlo.

"Anyone But You" se estrena el 22 de diciembre en los cines de Estados Unidos. Está clasificada R.

Fuente: edition.cnn.com