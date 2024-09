Swift, la reconocida artista pop, está explorando una potencial carrera política.

Taylor Swift ha provocado un aumento significativo en el tráfico en el sitio web "Vote.gov", administrado por la Administración General de Servicios de EE. UU. (GSA). Este aumento se produjo después de que la estrella del pop respaldara públicamente a la candidata demócrata Kamala Harris para las elecciones presidenciales de 2024, frente al incumbente republicano Donald Trump.

Durante un debate entre Harris y Trump, Swift compartió su apoyo en Instagram, stating, "Votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024". Además, explicó su decisión, destacando el compromiso de Harris en la lucha por causas importantes que Swift cree que necesitan un fuerte defensor. "Creo que Kamala es una líder aguda y capaz que puede llevar a nuestro país a mejores alturas con su enfoque calmado, no al caos", dijo.

Swift también enfatizó la necesidad de registrarse para votar, invitando a sus 284 millones de seguidores a hacer su investigación y tomar una decisión informada. "He tomado mi decisión", concluyó. "Recuerda, debes estar registrado para votar".

Aumento épico de páginas vistas

Las palabras de Swift parecen haber motivado a sus fans a actuar. La noche de su anuncio, el sitio de información sobre votación "Vote.gov" recibió un impresionante total de 405,999 visitantes en un período de 24 horas, según informó un portavoz de la GSA a la revista de EE. UU. Variety. Esta gran afluencia de visitantes superó el promedio diario de 30,000 en más de diez veces (del 3 al 9 de septiembre).

Aunque no está claro exactly cuántos visitantes terminaron registrándose después de la publicación de Swift, la GSA informó que se realizaron más de 27,000 nuevos registros y más de 80,000 comprobaciones de estado de registro el 11 de septiembre, lo que indica un impacto considerable del respaldo de Swift. Ten en cuenta que "Vote.gov" no facilita directamente el registro de votantes, en su lugar, dirige a los usuarios a sus sitios web estatales específicos.

