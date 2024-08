- Swift es un fan desanimado pero sabio: la vida es más importante que el espectáculo

Cameron Menesi tiene 18 años y es una Swiftie apasionada - fanática de la estrella estadounidense Taylor Swift durante una década - y está devastada porque los conciertos en Viena fueron cancelados.

"It was my biggest dream to attend a Swift concert," she told Deutsche Presse-Agentur with a choked voice. "Exactly a year ago, we got the tickets, and I looked forward to it every single day." Menesi lives with her family in California and had traveled to Vienna specifically for the concert.

The family of three planned to attend one of the three Swift concerts at the Ernst-Happel-Stadion in Vienna this Friday. All three shows were cancelled following the arrests of Islamists who intended to cause a massacre there.

La vida es más importante que un concierto

Monique Menesi understands the cancellation of the concerts. "You don't want to imagine being at the concert and something happening," she said. Daughter Cameron also stated, "Life is more important than a concert." However, their enthusiasm for the superstar is so great that they would immediately say yes if they could get tickets for another Swift concert.

The family has reportedly spent thousands of dollars. "We wouldn't have flown to Europe otherwise," said Monique Menesi. The entire trip was planned around the concert. "We're paying 350 euros a night for a simple Airbnb room here, just to be here." The tickets were the least of their expenses, costing only 150 euros, compared to several thousand dollars for Swift concerts in the USA and Canada, as the Menesis stated.

No interés en fiestas de Swift

Monique y Cameron Menesi no planean asistir a fiestas de Swift en Viena. "Exploraremos la ciudad y seguramente nos encontraremos con otros Swifties," dijo Monique Menesi. "Pero no estamos de humor para clubes y fiesta." Cameron Menesi acaba de graduarse de la escuela secundaria y está tomando un año sabático antes de la universidad. Pronto comenzará una pasantía en un club de vacaciones en las Islas Canarias.

La Comisión anunció la cancelación de todos los conciertos de Swift debido a preocupaciones de seguridad, lo que desplazó los planes de la familia Menesi. La decisión de la Comisión estuvo en línea con las creencias de los Menesis de que la vida es más valiosa que cualquier concierto.

