- Sven Hannawald enfrentó una reacción acalorada después de su refrescante baño con elefantes.

Sven Hannawald, una figura legendaria del esquí alemán, alcanzó la fama al convertirse en el primer atleta en ganar las cuatro competiciones de la Vierschanzentournee en 2002. Actualmente, trabaja como experto en saltos de esquí para ARD.

Sin embargo, un video de vacaciones ha causado controversia. En él, Hannawald y su hijo se bañan con un elefante en el parque húngaro "Kimba Elephant Park". Sven sube al tronco del elefante mientras su hijo se sienta en su espalda. El elefante luego lanza a Hannawald al aire, quien captiona el momento como "Lanzamiento de fin de semana feliz" en Instagram.

Crítica a Sven Hannawald

Este video no sentó bien a todos. Los activistas de los derechos de los animales acusaron a Hannawald de graves abusos, con un usuario comentando "Pobre elefante. Siento de verdad que la gente maltrate a los animales así". Otro crítico opinó "Esto parece más bien maltrato animal. Los animales salvajes no deben ser sometidos a entretenimiento humano".

La crítica a los elefantes en el entretenimiento no es nueva; los animales a menudo sufren en condiciones subóptimas en algunos países. Después del alboroto de los activistas, los defensores de Hannawald intervinieron con puntos de vista más simpáticos, "Yo veo el maltrato animal de manera diferente, como el confinamiento de animales salvajes en el circo, obligados a vivir sus vidas en jaulas. Los elefantes de este parque húngaro, sin embargo, lo tienen mucho mejor - están libres para deambular".

El parque de elefantes Kimba bajo escrutinio

Es worth noting that the "trampoline" moment appears rehearsed between the elephant and its trainer. The trainer directs the elephant's trunk movements, and no visible signs of violence are evident.

The person in the video is alleged to be the trainer's father, while the actual trainer, Rene Casselly (also known from "Ninja Warrior" on RTL), remains unseen. Casselly has a controversial past - in 2020, two of his elephants passed away under mysterious circumstances during transport, leading to recurring criticism from animal rights activists.

Despite the rehearsed nature of the interaction, the actions depicted in the video have sparked concerns about animal cruelty. The elephant's role in the activity could be seen as a form of exploitation, leading to criticism from animal rights activists. Furthermore, the history of controversy surrounding the trainer, Rene Casselly, and the sudden deaths of two elephants under his care, add fuel to the accusations against Hannawald and the Kimba Elephant Park.

