- Suzan Köcher pretendía difundir alegría, pero su concierto terminó en un giro trágico de los acontecimientos.

Durante el caos en el Fronhof de Solingen, un agresor causó estragos, matando a tres personas e hiriendo gravemente a otras cinco. Suzan Köcher, una músico que actuaba con su banda "Susan Köcher's Suprafon", se encontraba cerca del escenario en esta celebración de la ciudad de 650 años. Los festejos se vieron interrumpidos por el ataque en la noche del viernes. El incidente tuvo lugar justo delante de los músicos en el escenario. En una entrevista con stern, Köcher compartió su experiencia.

Ella describe momentos de confusión cuando la gente comenzó a dispersarse. "Al principio, no tenía idea de por qué todos se estaban yendo". Pensó que podría ser una pelea. "Luego escuché gritos y me di cuenta de que teníamos que buscar refugio de inmediato. Tiré mi guitarra a un lado y me escondí detrás de los tambores".

Suzan Köcher: "Una mujer gritó pidiendo un médico"

Köcher recuerda estar tumbada tan plano como podía, sin saber si el atacante estaba armado con un arma de fuego. No vio directamente el ataque. Con el tiempo, la músico comenzó a comprender la situación que se desarrollaba frente a ella. "Una mujer gritó pidiendo un médico - recuerdo vagamente haber intentado reanimar a varias personas".

Hay una imagen que sigue atormentándola: una manta debajo de la cual yacía un cuerpo. "Bajo ella, había un individuo sin vida - directamente frente al escenario. Es todo incomprensible y tremendamente trágico. Estoy muy afectada". Todo el ambiente cambió drásticamente. "Estábamos bailando con nuestra audiencia, siguiendo el ritmo. De repente, se perdieron vidas". Köchter envió sus pensamientos y oraciones a las víctimas y sus familias.

Otros asistentes también huyeron del lugar, buscando refugio dondequiera que pudieran encontrarlo. Después, varios testigos oculares compartieron sus cuentas del horrendo evento.

