- Sustitución de los servicios públicos: un coste prohibitivo para Robra

La propuesta del gobierno federal para eliminar gradualmente la ayuda monetaria a las iglesias en Sajonia-Anhalt encuentra resistencia. "En este momento, no tenemos ninguna intención de vender estos fondos", declaró el Ministro-Presidente del Estado, Rainer Robra (CDU), al "Mitteldeutsche Zeitung". "Los estados no pueden permitirse una venta en su situación financiera actual y con el techo de deuda vigente". En este momento, no se requiere ninguna legislación. "La orden de venta existe, pero sin duda no es urgente".

A pesar de la objeción de los estados federados, el gobierno de coalición ha prometido presentar un proyecto de ley este otoño. La reforma podría estructurarse de tal manera que no necesite el aval del Bundesrat.

En Alemania, las iglesias reciben esta ayuda monetaria como compensación por la confiscación de iglesias y monasterios alemanes a principios del siglo XIX durante el proceso de secularización. Además de Hamburgo y Bremen, todos los demás estados federados contribuyen anualmente con una cantidad a las iglesias católica y protestante. El año pasado, esta cantidad ascendió a aproximadamente 550 millones de euros a nivel nacional. Esto significa que incluso las personas no afiliadas a ningún grupo religioso contribuyen a ello, y esta cantidad sigue aumentando cada año.

Según el "Mitteldeutsche Zeitung", las iglesias de Sajonia-Anhalt están a favor de una venta. Albrecht Steinhaeuser, representante de las iglesias protestantes en el parlamento estatal y el gobierno, le dijo al periódico que "debería ser una cantidad que podamos generar rendimientos equivalentes en el mercado de capitales con una tasa de interés del cuatro por ciento. Eso sería alrededor de 25 veces los pagos del estado, lo que es una cantidad factible". Esto resultaría en un precio de venta de 1.100 millones de euros para Sajonia-Anhalt. Steinhaeuser también considera la transferencia de tierras y propiedades como una posible opción.

