Suspensión temporal de las actividades de tres defensores del medio ambiente en Sylt

Sylt, conocida por sus lujosas exposiciones de automóviles de lujo, aeronaves privadas y champán, no ha sido ajena a la controversia. No es de extrañar que la reciente perturbación en el Aeropuerto de Sylt por parte de tres individuos afiliados a The Last Generation no surgiera de la nada. Las autoridades locales han intervenido en respuesta a este incidente.

Después del incidente en el Aeropuerto de Sylt, se ha impuesto a los activistas participantes del movimiento climático The Last Generation una prohibición temporal de residencia en la isla: "Se ha impuesto a los tres individuos una prohibición de residir en la isla de Sylt durante 14 días", informó un portavoz de la Dirección de Policía de Flensburg. La prohibición sigue en vigor hasta el 23 de agosto.

Sin embargo, esta prohibición no se extiende a todos los visitantes que llegan a Sylt en tren, ferry o avión. La proporcionalidad de tales inspecciones a gran escala es cuestionable debido a la escasez de personal, como señaló el portavoz. La aplicación de la prohibición se llevará a cabo durante su presencia diaria en la isla.

Procedimientos legales iniciados tras la protesta de Sylt

La Fiscalía Pública de Flensburg está examinando en la actualidad los cargos contra los tres activistas relacionados con la alianza. Se les acusa de daños a la propiedad y allanamiento de morada. La fecha exacta para las vistas aún no se ha determinado.

Dos activistas de The Last Generation se habían atado al suelo junto a un avión privado en el Aeropuerto de Sylt el 10 de agosto. Su intento de pintar el avión fracasó debido a la intervención rápida del personal del aeropuerto.

Un tercer activista fue impedido en la valla por la policía y trasladado. A ambas mujeres también se las extrajo del suelo y se las trasladó en un vehículo policial. Antes de entrar en las instalaciones del aeropuerto, los activistas habían cortado un paso a través de la valla del aeropuerto.

The Last Generation pretendía desfigurar el avión privado con el mensaje "El petróleo mata". Argumentan que las personas ricas y las corporaciones contribuyen desproporcionadamente al cambio climático. Según ellos, la élite rica, como los propietarios de jets privados, conductores de limusinas y propietarios de superyates, renunciarían voluntariamente a estos lujos. Creen que se necesitan medidas legislativas para reducir su huella de carbono.

