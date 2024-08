Tabla de Contenidos

¿Qué es el Cáncer de Pulmón?

¿Cuáles son los Síntomas del Cáncer de Pulmón?

¿Cuáles son las Probabilidades de Recuperación del Cáncer de Pulmón?

¿Cuán Común es el Cáncer de Pulmón?

¿Qué Factores de Riesgo Fomentan el Cáncer de Pulmón?

- Susan Wojcicki murió de cáncer de pulmón. ¿Por qué es tan mortal esta enfermedad?

La ex CEO de YouTube, Susan Wojcicki, falleció el viernes a los 56 años, según anunció su esposo en una publicación de Facebook. Wojcicki padecía cáncer de pulmón. Alrededor de 56,000 personas son diagnosticadas con cáncer de pulmón en Alemania cada año, lo que lo convierte en una de las enfermedades malignas más comunes del país, según la Sociedad Alemana de Cáncer. Un resumen:

¿Qué es el Cáncer de Pulmón?

Varios tumores malignos pueden desarrollarse en el tejido pulmonar. Los carcinomas bronquiales son el tipo más común de cáncer de pulmón y pertenecen a los llamados tumores sólidos. Estos son crecimientos de tejido que originan de un órgano o tejido y inicialmente solo crecen en ese lugar. Si la enfermedad progresa, estos tumores pueden extenderse por todo el cuerpo, formando metástasis.

¿Cuáles son los Síntomas del Cáncer de Pulmón?

Si el tumor en el pulmón es pequeño y la enfermedad aún está en una etapa temprana, los pacientes generalmente no presentan ningún síntoma. Esto se debe a que el pulmón en sí no tiene fibras nerviosas o dolor. Sin embargo, síntomas y signos pueden aparecer más adelante en el curso de la enfermedad. Algunos síntomas también pueden ser causados por otras enfermedades. Síntomas que pueden indicar cáncer de pulmón y deben ser aclarados por un médico:

Tos persistente durante varias semanas (que persiste a pesar del tratamiento)

Tos repentinamente cambiante que ha durado semanas

Falta de aliento en reposo o con actividad ligera

Dolor en el pecho

Tos con sangre o esputo

Pérdida de peso inexplicable

Sensación general de enfermedad

¿Cuáles son las Probabilidades de Recuperación del Cáncer de Pulmón?

En general, cuanto antes se detecte el cáncer de pulmón, mejores serán las posibilidades de recuperación. Sin embargo, a menudo solo se descubre en una etapa avanzada, lo que lleva a muchas muertes: más de 44,800 personas mueren de cáncer de pulmón en Alemania cada año, según el Instituto Robert Koch (RKI). Los hombres son más propensos a morir de este tipo de cáncer que las mujeres.

¿Cuán Común es el Cáncer de Pulmón?

En Alemania, el cáncer de pulmón es la enfermedad tumoral maligna más común en hombres después del cáncer de próstata. En mujeres, es el tercer tipo de cáncer más común después del cáncer de mama y de colon.

Cuando los médicos diagnosticaron el cáncer de pulmón, las mujeres tenían un promedio de 69 años y los hombres 70. Aunque el número de personas diagnosticadas con cáncer de pulmón está aumentando, esto se debe en parte al aumento de la esperanza de vida de la población. Cuando se ajusta por edad, el número de hombres diagnosticados con cáncer de pulmón ha sido ligeramente disminuyendo en los últimos años, mientras que el número de mujeres ha aumentado. Los expertos atribuyen esto a los cambios en el comportamiento del tabaquismo, con más mujeres fumando y menos hombres a lo largo de las décadas, según el Centro Alemán de Investigación de Cáncer.

¿Qué Factores de Riesgo Fomentan el Cáncer de Pulmón?

El tabaquismo, también el consumo de tabaco, es el factor de riesgo principal para el cáncer de pulmón. En hombres, hasta nueve de cada diez casos, y en mujeres, al menos seis de cada diez, se atribuyen al tabaquismo, según el Instituto Robert Koch. Esto se debe a que el humo de cigarrillo inhalado contiene numerosos sustancias carcinógenas, como hidrocarburos aromáticos policíclicos y heterocíclicos o N-Nitrosaminas.

El riesgo de que un fumador desarrolle cáncer de pulmón, por supuesto, depende de la duración y la frecuencia del tabaquismo. Aquellos que fuman con frecuencia y lo han hecho desde su juventud tienen un riesgo particularmente alto de desarrollar cáncer de pulmón. "El tabaquismo durante toda la vida aumenta el riesgo de cáncer de pulmón en hombres 24 veces en comparación con los no fumadores de por vida", informa la Sociedad Alemana de Cáncer.

Incluso aquellos que no fuman pero están expuestos regularmente al humo de cigarrillo tienen un riesgo aumentado de enfermedad. "Se estima que las personas que están regularmente expuestas al humo de cigarrillo pasivo en el trabajo o en su vida privada tienen un riesgo 1,3 veces mayor (para adenocarcinomas) a 3 veces mayor (para el cáncer de pulmón pequeño) de cáncer de pulmón", informe la Sociedad Alemana de Cáncer.

Sustancias carcinógenas como el formaldehído o el acetaldehído también se encuentran en el vapor de los cigarrillos electrónicos. Además del tabaquismo, la contaminación del aire y los genes también pueden jugar un papel en el desarrollo del cáncer de pulmón.

Incluso las personas que no fuman pueden desarrollar cáncer de pulmón. Según un estudio de EE. UU. de 2020, 12 de cada 100 pacientes recién diagnosticados con cáncer de pulmón no habían fumado nunca. Se sabe que el cáncer de pulmón en no fumadores ocurre con más frecuencia en mujeres y a una edad más joven que en fumadores. Por qué esto es así todavía necesita ser investigado. Se sospecha una mutación específica. Dos jóvenes mujeres no fumadoras hablaron con la stern sobre su cáncer de pulmón.

