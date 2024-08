- Superávit presupuestario en miles de millones después del segundo trimestre

El Senador de Finanzas de Hamburgo, Andreas Dressel, ha hecho un balance intermedio positivo para los primeros seis meses del año. A pesar de las condiciones desafiantes, el resultado del segundo trimestre mostró un superávit de alrededor de 1.300 millones de euros. Dados estos datos, el político del SPD también se mostró optimista regarding the remainder of the year: "A pesar de todos los desafíos actuales, es realista pensar que concluiremos el año 2024, el 'año real', con un resultado anual positivo, después de 2022 y 2023".

Los ingresos por impuestos se han desarrollado según lo esperado hasta ahora, "en línea con la previsión fiscal actual de mayo de este año", dijo Dressel. Para el año en curso, se esperan ingresos adicionales de 30 millones de euros en comparación con la previsión del otoño del año anterior.

"Podemos estar satisfechos con el desarrollo presupuestario en los primeros seis meses de este año, dadas las difíciles circunstancias generales", dijo Dressel. Sin embargo, mirando hacia las negociaciones presupuestarias en el parlamento que comenzarán en septiembre, dejó claro: "No hay margen para nuevos deseos de gasto!"

La Federación de Contribuyentes: Utilizar el superávit para pagar la deuda

El informe semestral vuelve a mostrar "que la ciudad de Hamburgo está en buena situación", dijo la Federación de Contribuyentes. "Aunque el dinero abunde, los deseos de gasto deben ajustarse a los ingresos", dijo el presidente del estado Sascha Mummenhoff. "En interés de la justicia intergeneracional y con un ojo en las tasas de interés en aumento, recomendamos utilizar una parte del superávit para pagar la deuda".

El optimismo del Senador de Finanzas para el resto del año se debe al superávit presupuestario de aproximadamente 1.300 millones de euros, que es una desviación significativa de las previsiones iniciales. Dado el situación financiera actual, sería prudente destinar una parte del superávit a pagar la deuda de la ciudad, como sugiere la Federación de Contribuyentes, para garantizar la justicia intergeneracional y tener en cuenta las tasas de interés en aumento.

Lea también: