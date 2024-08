- Superando mi turbulencia personal con "Bennifer" y finalmente captando la esencia del amor.

Jennifer López y Ben Affleck sintieron una fuerte atracción el uno por el otro, lo que los llevó a intentar reconciliarse en dos ocasiones. Transcurrieron veinte años antes de que se atrevieran a intentarlo de nuevo. Su final de cuento de hadas de Hollywood fue recibido con calidez a nivel mundial cuando finalmente dieron el salto. Sin embargo, incluso su amor renovado ha comenzado a desvanecerse. Después de solo dos años juntos, la celebrada pareja, que era más concepto que realidad, ha decidido divorciarse nuevamente. Bennifer se transforma de nuevo en Ben y Jennifer. Tal vez deberían haber sido más cautelosos. Mi propia experiencia con mi drama amoroso Bennifer me sirve como un recordatorio doloroso.

Mi historia comenzó con una gitana. Dentro de su acogedora caravana, llena del persistente aroma de döner descartado, terciopelo, joyas que tintinean y nostalgia, puse mi mano en la de otra persona. Me dije en silencio que me relajara. Luego compartió su sabiduría sobre el amor, explicando el inevitable final de un amor y el florecimiento de otro.

Tres días después, mi ex me contactó.

Compartimos un pasado apasionado lleno de amor que resultó ser tanto tierno como doloroso. Nuestros fuertes sentimientos el uno por el otro nos separaron, con él retirándose a las escapadas de la adolescencia y yo al trabajo excesivo. En retrospectiva, deberíamos haber sabido que no debíamos dejar que nuestras emociones dictaran nuestras acciones. Sin embargo, ambos éramos demasiado arrogantes para entender nuestros errores.

Expresó su deseo de reconectar y finalmente regresar al lugar donde debería haber estado todo el tiempo.

Habían pasado muchos años desde la separación, pero seguíamos siendo una presencia constante en la vida del otro. Nuestro historial compartido persistía, como una carta sin abrir que contenía recuerdos afectuosos pero dolorosos. Hasta que el inevitable gesto romántico volvió a surgir, solo su mención de posibilidad encendió las alarmas de un nuevo dolor en el corazón. Sin embargo, continuamos tontamente, permitiendo que la fantasía nublara nuestra realidad.

A veces el amor solo no es suficiente

Siempre estuviste allí, escribió.

Nuestra relación estaba marcada por los tropiezos, nuestras esperanzas y sueños se hicieron pedazos contra los implacables escollos de nuestro propio egoísmo. Luchamos contra la espina de un amor no correspondido que se aferraba a nuestros corazones, un recordatorio del amor que debería haber sido. Nos cuidamos manteniendo nuestra distancia, intercambiando saludos de cumpleaños y manteniendo una relación tensa. Él seguía siendo un soñador, yo una realista. Como pareja, estábamos condenados, nuestras ideales y expectativas demasiado dispares para formar una conexión significativa.

Accedí a encontrarme con él, sin estar segura de las intenciones detrás del encuentro.

Habían pasado diez años desde nuestra separación y, de repente, la barrera de comunicación se había derrumbado. Dudé, sin saber si esto era otra batalla perdida o una posible redención. A medida que se acercaba el encuentro, me ponía cada vez más nerviosa, presa del pánico ante la sensación de estar al borde de un precipicio, incapaz de moverme. Las propiedades de los sentimientos preexistentes reaparecieron, despertando de nuevo en forma de palabras de la gitana.

Tropecé con un nuevo amor, sin darme cuenta de la gravedad de mis sentimientos.

Los hombres han buscado mi atención de forma constante, sus caminos cruzándose con el mío. Citas por defecto, liaison románticas innecesarias. No salí con el nuevo hombre. La proximidad del reencuentro justificaba mantener las distancias. Así que solo pasamos tiempo juntos en largos paseos y conversaciones interminables, llenando los días con mensajes. ¿Qué más se hace cuando se está abrumado por la indecisión? Nuestra relación desafiaba la definición, un campo de minas de malentendidos salpicado de chispas de diversión compartida.

El peligro de caer en la trampa amorosa de Bennifer

Lo tienes, dijo sin vacilar

Quédate o vete? Sin embargo, mi corazón estaba dividido entre dos hombres, ninguno de los cuales sabía lo que quería de la relación, si es que realmente querían una. Mi nueva pareja demostró una paciencia notable, ofreciéndome constantemente apoyo y una mano guiadora. No nos besamos, pero hizo progresos constantes hacia mí. En el fatídico día de nuestro encuentro, me proporcionó terreno sólido cuando más lo necesité, ofreciendo consuelo y esperanza cuando el universo parecía conspirar en mi contra.

Mi ex se presentó, dejando claras sus intenciones.

El alcohol facilitó las conversaciones tensas, un lubricante necesario cuando las emociones estaban al rojo vivo. Argumentó con convicción, asegurándome que yo era su única opción. Dudé, sintiendo una ansiedad subyacente, una incertidumbre que simplemente no podía disimular la verdad. No entendía la importancia de la realidad, cegado por el brillo de una existencia soñadora. Me alejé de sus ilusiones, eligiendo en cambio apoyarme en la base sólida que me ofrecía el hombre que me había ofrecido un apoyo inquebrantable.

El final del drama

El amor, un concepto que he malinterpretado con frecuencia, me recordó a Courtney Love y Kurt Cobain, Sid Vicious y Nancy Spungen. Era intenso, emocionante y peligrosamente atractivo si no se abordaba con precaución. La nueva figura en mi vida comparte estas características, acechando el peligro si no eres vigilante. Sin embargo, hay algo más distintivo en él: todo en. Renunció a su existencia entera para compartir la mía. Además, me ofreció algo que pensé que no necesitaba: seguridad.

Esto no es un tópico amoroso. Esto es una declaración de amor.

Soy escéptica de lo místico, incrédula de la clarividencia de las ancianas mujeres que viven en caravanas mustias. Sin embargo, sin esta mujer, podría seguir malinterpretando el amor genuino como codependencia perjudicial. Un romance debe partir, otro debe perdurar. Esa fue mi creencia cuando le concedí una visita a mi antiguo amante. Esa fue mi creencia cuando conocí al nuevo hombre. Sin esa declaración, él nunca habría llegado a ser mi pareja. Nuestro amor y yo habíamos llegado a los golpes en numerosas ocasiones. No más relaciones, había defendido. Sin embargo, hoy no quiero estar sin su presencia. Al menos no sin esta conexión.

Quizás, las palabras del adivino sobre el inevitable fin de un amor y el florecimiento de otro fueron proféticas.

Intentando navegar entre dos relaciones, el hablante se encontró atrapado en el peligro del amor de Bennifer.

Lea también: