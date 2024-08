- Suiza se ha convertido en el destino europeo preferido para la inmigración.

Suiza continúa siendo el destino más buscado para expatriados alemanes en Europa. A principios de 2023, según la Oficina Federal de Estadística de Wiesbaden, aproximadamente 315,960 alemanes habían elegido Suiza como su residencia, lo que representa un aumento del 1.5% o aproximadamente 4,660 personas en comparación con el año anterior. La tendencia de una población alemana en aumento en Suiza ha sido reportada por los estadistas.

Austria en Alza

En segundo lugar, Austria vio un aumento significativo de expatriados alemanes en el último año. Los datos revelan que alrededor de 225,010 alemanes residían allí a principios de 2023. El crecimiento fue aún más pronunciado que en Suiza, alcanzando un aumento del 3.7% o 8,280 personas. "Ambas naciones se benefician de su proximidad geográfica y similitud lingüística", señalaron los estadistas.

Inglaterra ocupó el tercer lugar entre los países no germanohablantes, con alrededor de 125,790 ciudadanos alemanes residiendo allí al comienzo del año anterior. Sin embargo, esta cifra disminuyó significativamente en comparación con el año anterior, cuando se registraron aproximadamente 142,630 alemanes. Esto representa una disminución del 11.8%, según los datos.

Ciudadanía Suiza Otorgada a Alemanes en un Nivel Récord

En cuanto a la naturalización de alemanes en otros países, Suiza volvió a liderar, según la Oficina Federal de Estadística. En 2022, alrededor de 8,960 alemanes obtuvieron la ciudadanía suiza, lo que representa un aumento del 12.8% en comparación con el año anterior y un nuevo récord, según los estadistas.

En segundo lugar, Suecia, donde aproximadamente 1,320 alemanes recibieron la ciudadanía sueca en 2022 (una disminución del 2.5%). El número de alemanes naturalizados en Francia también experimentó una ligera disminución: de alrededor de 430 en 2021 a alrededor de 420 en 2022.

