20:15, ProSeven, Un Pequeño Favorecillo, Thriller

- Sugerencias para la televisión del viernes

Una sencilla mujer, Stephanie Smothers (Anna Kendrick), se cruza con la cautivadora y enigmática Emily (Blake Lively). Encantada, Stephanie accede gustosamente a la pequeña petición de Emily. Pero, ¿es esta amistad tan genuina como parece? Cuando Emily desaparece sin dejar rastro, surgen verdades ocultas que lo cambian todo.

20:15, Das Erste, Practicando en la Costa: Lo Que Realmente Importa, Película Familiar

Emilia (Lene Oderich), una joven paciente, es tratada por Nora después de un pequeño accidente en la playa. Obsesionada con una boda "vestida de blanco", Emilia decide ocultar a su pretendiente, el príncipe de 16 años Tristan Göbel. La madre de Emilia, Astrid (Nele Rosetz), está preocupada por la precaria salud de su hija debido a un trastorno metabólico crónico; cuando las lecturas sanguíneas de Emilia caen repentinamente, Nora busca desentrañar el misterio detrás de la inflamación mortal.

20:15, arte, Una Pareja Contra el Banco, Comedia

La taxista vienesa Maggy (Daniela Golpashin) está en apuros: un hijo está hospitalizado, otro está a punto de llegar y su exmarido, el padre de los niños, no ayuda en nada. Con su cuenta vacía, una solución aparece en forma de Juliette Koons (Caroline Peters), acompañada de un equipaje voluminoso, en el taxi de Maggy. Alertada por la radio de la policía de que Juliette Koons, empleada del banco privado Wentenheimer & Söhne, ha sido denunciada como desaparecida por su empleador, Maggy no puede evitar ver una oportunidad para mejorar su situación económica ayudando a encontrar a Juliette.

20:15, ZDF, Más Allá del Spree: Abismo, Serie de Crimen

Un juez recientemente fallecido es encontrado colgado de un puente remoto en Köpenick; se descarta rápidamente un suicidio. La investigación revela que el lugar del cuerpo no es la escena del crimen y que la víctima murió ahogada. Los detectives Freund (Seyneb Saleh) y Heffler (Jürgen Vogel) ahora tienen una doble misión: atrapar al perpetrador y determinar por qué Thomas Eichler fue exhibido tan ceremonialmente después de su muerte.

20:15, Sat.1, El Homenaje - Las Estrellas de las Leyendas de la Música, Show Musical

¿Es "The Udonaut" realmente tan parlanchín como el Sr. Udo Lindenberg? ¿"Cuatro en Raya" se divierten como "Die Fantastischen Vier"? Y ¿puede "The Beatles Revival Band" volver a encender el etéreo encanto de los Fab Four en el escenario? En "El Homenaje - Las Estrellas de las Leyendas de la Música", la cantante Yvonne Catterfeld, la heroína del ESC Conchita Wurst, y el exmiembro de Panikorchester Bertram Engel salen a buscar la mejor tribute band de Alemania. El gran premio: un concierto para 5,000 espectadores en el RuhrCongress de Bochum.

