- ¿Sufrió una dolorosa picadura de abeja en Sarah Knappik?

En las semifinales de "Jungle Legends Battle Royale" y Sarah Knappik (37) no solo lucha por el título contra sus compañeros de concurso. La exconcursante de "Germany's Got Talent" también está soportando algún dolor inesperado. Ha sido mordida... o picada... No está claro si es por una araña, un escorpión o simplemente una abeja.

"¡Mierda, joder!" exclama Knappik en el último episodio de "Celebridad Survivor - Jungle Legends Battle Royale" (emitido en RTL+ el 30 de agosto, con una repetición en RTL al día siguiente). Su mano está en un dolor insoportable después de meterla en unos pantalones. Urgentemente llama a Kader Loth (51): "¡Date prisa, di algo rápido, no sé si soy alérgica". La mano entera de Knappik se está entumeciendo y teme estar en un aprieto.

Quizás solo fue una "avispa realmente feroz"

"El picotazo fue intenso. No estoy segura si era una araña... Quizás era un escorpión", intenta mantener la calma Knappik mientras describe la situación. Gigi Birofio (25) ofrece una interpretación diferente: "Quizás era una astilla de madera". Finalmente, llega un médico al lugar, confirmando que solo fue una abeja. La situación no es grave.

Knappik explica su ubicación: "Duele un poco más que una abeja en casa, que también duele". En conversación con sus compañeros de campamento, la abeja se transforma en una "avispa realmente feroz". Es como las abejas de Alemania, pero diez veces peor, según Knappik.

La final de "Celebridad Survivor - Battle Royale de Jungle Legends" estará disponible para ver en streaming en RTL+ el 31 de agosto, con una emisión por cable al día siguiente.

" Ahora me arrepiento de no haber sido precavida", admite Knappik aún dolorida. "No estoy segura de si debería haber metido la mano en esa ropa sin revisar primero".

A pesar del dolor intenso, Knappik logra tomar una respiración profunda y confiesa: "No estoy segura de si puedo continuar la competencia con esta mano, me está afectando los movimientos".

