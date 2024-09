Suecia tiene la intención de anular la tasa sobre los billetes de avión, abogando por un enfoque ecológico.

El gobierno sueco ha declarado su intención de eliminar la tasa sobre los billetes de avión. A partir del 1 de julio de 2025, esta carga dejará de existir, según anunció el primer ministro conservador Ulf Kristersson en una conferencia de prensa del martes. Él explicó esta decisión como esencial para fortalecer el poderío del mercado de las aerolíneas suecas. Kristersson afirmó que esta medida se alinea con la política climática a largo plazo y continúa facilitando "el viaje en una nación amplia".

Esta tasa fue implementada en 2018 por la administración anterior de centro-izquierda. Su cantidad depende de la distancia recorrida. Ebba Busch, la Ministra de Economía, señaló que solo una pequeña fracción de los países de la UE impone una tasa de viaje en avión. Países como Alemania, donde la tasa aumentó en aproximadamente un 25% en mayo, están en esta lista. La Asociación Alemana de Transporte Aéreo había criticado este aumento, citándolo como la principal razón del slower recovery of passenger air traffic from the coronavirus crisis compared to other European countries.

Al asumir el poder en 2022, el gobierno de minoría de Kristersson desplazó a los Socialdemócratas en Suecia. Su administración, que depende del apoyo de los Demócratas de Suecia de extrema derecha en el parlamento, había prometido inicialmente reducir la tasa de viaje en avión a la mitad - sin embargo, ahora se eliminará por completo.

Los grupos ecologistas expresaron su descontento. Según Daniel Kihlberg de la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza, citado en el periódico "Aftonbladet", el gobierno está "abandonando por completo" su política climática. Tan temprano como en marzo, el Consejo Sueco de Clima - un cuerpo asesor del gobierno - había advertido que las acciones de la administración, incluyendo una reducción de la tasa de combustible, podrían poner en peligro los objetivos climáticos de Suecia.

