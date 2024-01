Suciedad, peligro y mucho, mucho aire: Bienvenido a Red Bull Imagination

Las rampas más vertiginosas dan paso a las curvas más cerradas, una valla publicitaria gigante se cierne sobre una enorme berma, mientras que un contenedor de transporte proporciona una rampa de despegue para el más inverosímil de los saltos.

Si todo esto suena a fantasía, es porque así es como nació esta pista: es la Red Bull Imagination, una fantasía sin concesiones salida directamente de la mente de la estrella del dirt bike Tyler Bereman, diseñada para poner a prueba los límites de los mejores riders del mundo.

Todo en mi cabeza

"Lo tengo todo en la cabeza", dice el piloto de 30 años a CNN Sport, sonriendo bajo una melena rubia y una gorra de béisbol. "Empezamos sin nada, sólo una colina ondulada".

Un equipo de siete personas trabajó durante tres semanas con tractores y maquinaria de movimiento de tierras para esculpir el primer campo Imagination en 2020. Bajo la dirección de Bereman, los constructores tuvieron libertad para construir lo que quisieran, "sacando características de otros deportes de acción", explica.

El californiano lleva montando en moto desde que apenas era un niño, y esta variante del deporte es una de las que ha ayudado a definir.

"Crecí pilotando motos y corriendo supercross y motocross en estadios, y al final me lesioné demasiado y tuve que pasar a un segundo plano", explica. "Obviamente, en el motocross está el estilo libre, en el que se hacen piruetas y trucos y todo eso, y yo me quedé entre esos dos géneros. Al final, es lo que yo llamaría Freeriding".

Como el snowboard de travesía

Hay paralelismos tanto con el snowboard como con el patinaje en los que Bereman ha centrado su carrera. "Para el público exterior, lo más parecido es que existe el snowboard de competición y luego el snowboard de travesía, es decir, el que se practica en la nieve polvo y en las colinas, y lo mismo ocurre con el patinaje callejero: existe el patinaje de competición y luego el patinaje callejero, en el que la gente sale a la calle y graba".

Para Bereman, el freeride tiene que ver con la libertad. "Es tener nuestra propia forma de expresión a través de nuestras motos de cross y ser capaces de salir ahí fuera y divertirnos y encontrar saltos y, en definitiva, ser libres con nuestra moto de cross".

Los eventos Red Bull Imagination llevan esto al extremo. Tras el éxito del debut de 2020, nueve pilotos se reunieron de nuevo en Fort Scott, Kansas, para su sucesor de 2021 - donde la mente de Bereman llevó la pista a fronteras aún más salvajes.

"Nos quedamos sin tiempo para construir todo lo que queríamos [en 2020], así que después del primer año, el circuito no se tocó durante un año. El objetivo para el segundo año era volver y seguir añadiendo opciones y opciones y opciones a todos los saltos, para crear más o menos un skatepark de tierra."

Mucho más grande de lo que pensaba

Un piloto que volvió a por más fue Ryan Sipes, una leyenda del flat track y el supercross, y campeón del mundo de Enduro de los Seis Días Internacionales de 2019.

"Pensé que sabía qué esperar, cuando llegamos allí en 2020, fue como, 'Wow, esto es tan grande, es mucho más grande que cualquier cosa que haya visto'", dice Sipes, de 37 años, a CNN Sport. "Así que al llegar a este año, es un poco como, 'Ya sabemos lo grande que era, ¿cuánto más grande pueden ir?' Bueno, fueron mucho más grandes de lo que pensé que podríamos ir".

Sipes dice que se sintió atraído por el evento Imagination por la perspectiva de probar algo nuevo. "Llevo montando a caballo toda mi vida, desde que tenía tres años, y poder aprender algo nuevo y, al mismo tiempo, competir con los mejores del mundo, es un gran reto para mí y decir: 'A ver si lo entiendo, voy a ver a estos chicos, voy a pasar el rato con ellos'".

Pero con sus habilidades perfeccionadas más cerca del suelo, admite que le preocupaba enfrentarse a pilotos acostumbrados a trucos y saltos escandalosos.

"No puedo hacer los trucos que ellos hacen, no puedo dar volteretas hacia atrás, ni siquiera puedo lanzar los látigos como ellos", sonríe el veterano. "Sólo intenté hacer la línea más chula que pude.

"La pista del año pasado era una pista, era, 'Eh, más o menos vas en esta dirección', y podías variarla un poco, pero era más o menos como, esta es la forma en la que se supone que tienes que ir", continúa. "Este año no había nada de eso, era algo así como: 'Hay un montón de saltos, y un par de curvas, y sólo tienes que descubrirlo, y hacer lo tuyo'".

Los grandes saltos ponen mucho en juego

A medida que las rampas y las características de la pista aumentaban, también lo hacían las apuestas para los pilotos, y Bereman admite que la seguridad era lo primero en lo que pensaba.

"El cielo es el límite cuando se trata de creatividad, pero al fin y al cabo, con esa creatividad, la seguridad es primordial", afirma. "En última instancia, lo que hacemos no es seguro en absoluto, así que eso era lo más importante, intentar hacerlo lo más seguro posible, pero, obviamente, crear nuevas características y cosas que nunca se hayan visto antes".

Sipes ofreció a sus compañeros el momento más emocionante cuando su moto se paró misteriosamente en el aire, lo que le obligó a saltar y precipitarse al suelo, con su máquina peligrosamente cerca de él.

"Es una especie de pesadilla, los saltos son tan grandes, y no es sólo la distancia, es la altura a la que se salta", explica Sipes. Creo que me equivoco si digo que en ese salto me separé unos 10 metros del suelo, así que es una caída muy larga... es muy arriba, incluso saltar al agua desde esa altura da un poco de miedo".

"En ese momento tienes medio segundo probablemente para decidir si vas a aguantar o saltar - y no siempre es mejor saltar, muchas veces es mejor aguantar - pero en ese caso, yo estaba como, 'Esta moto me va a golpear si no me alejo de ella'".

Milagrosamente, salió prácticamente ileso. "Estaba muy dolorido y, sinceramente, bastante asustado por ello, pero aún teníamos el día de la competición, así que tenía que volver a subirme y seguir".

Es una valla publicitaria, está a cinco metros del suelo".

Entre las partes más salvajes de la pista había una valla publicitaria que los riders utilizaban como punto de contacto vertical en el aire. "El paseo por la pared fue una de las locuras. Es una valla publicitaria a 4,5 metros del suelo, de 4,5 metros de altura y 4,5 metros de largo", recuerda Bereman. "Daba bastante miedo, porque no es algo que hagamos todos los días".

Sipes admiraba la habilidad de Bereman. "Es uno de los tipos con más talento que he visto en una moto, y parte de ello es su capacidad para juzgar la velocidad a la que debe golpear algo cuando nunca lo ha hecho antes", sonríe con los ojos muy abiertos.

"En muchos de estos saltos no hay medias tintas, o vas hasta el final o ni siquiera pasas por encima, y su habilidad para decir: 'Creo que lo haré en segunda y con tres cuartos de gas', y lo consigue, es increíble verlo".

El evento Red Bull Imagination fue una competición en la que un jurado calificador juzgó el estilo de los pilotos. Al final, Axell Hodges se proclamó vencedor, seguido de su compatriota Colby Raha, estrella de los X-Games, y del propio Bereman, tercero. Pero aunque competir era importante, el consenso parecía indicar un ambiente diferente.

"El ambiente era increíble", sonríe Bereman. "Cuando se trata de carreras o freestyle, estás casi criado para vencer a tu competidor; con el freeride, estamos como todos juntos en esto y nos alimentamos los unos de los otros".

"Ha sido la semana más divertida que he tenido sobre una moto de cross", coincide Sipes. "Llevo pilotando toda mi vida y he hecho cosas muy chulas, pero en cuanto a diversión esto se lleva la palma".

Por su parte, Bereman ya está pensando en el evento del año que viene. "Es una nueva vía en nuestro deporte", afirma. "Es un trabajo en curso, vamos aprendiendo sobre la marcha, y cada año que lo hacemos, retomamos las cosas que aprendimos que podríamos hacer mejor, e intentamos ponerlas en práctica al año siguiente".

"Con suerte, si todo va bien, podremos volver con el 3.0 y seguir construyendo".

