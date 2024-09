¿Su teléfono inteligente proporciona alertas a través de mensajes de transmisión de celular?

Marca en tu calendario el 12 de septiembre, es el Día Nacional de Alerta: Una oportunidad fantástica para probar si tu smartphone está recibiendo correctamente las alertas - y mejorarlo si no es así.

Varios medios como la radio, la televisión, los sitios web, los sistemas de información de pasajeros, los paneles de pantalla, los vehículos con altavoces o las sirenas son utilizados por los gobiernos federal y estatal para alertar a la población durante crisis, desastres o peligros.

Sin embargo, los mensajes de difusión celular, que se envían a través del servicio de teléfono móvil, son el componente central de la cadena de alerta. Según la Oficina Federal de Protección Civil y Ayuda en Desastres (BBK), "ningún otro canal de alerta puede llegar a más personas directamente".

Mantén el modo avión apagado

La BBK lista la versión de Android 11 y la versión de iOS 16.1 como requisitos para recibir alertas de difusión celular. Además, el smartphone no debe estar en modo avión y debe estar encendido.

Para asegurarte de que estás listo, revisa los ajustes en "Difusión Celular" o "Alertas de Emergencia" (Android) o "Alertas Oficiales de Emergencia" (Apple) para asegurarte de que todos los tipos de alerta están habilitados.

Si tu smartphone no zumba con una pantalla parpadeante y una vibración a las 11:00 AM del 12 de septiembre, es posible que no esté recibiendo mensajes de difusión celular.

¿No zumba? Instala una aplicación de alerta

En tales casos, los usuarios pueden optar por aplicaciones que distribuyen alertas oficiales, como la aplicación federal Nina, así como otras aplicaciones como Biwapp o Katwarn.

Desde febrero de 2019, Katwarn y Biwapp han estado intercambiando mensajes con Nina, asegurando que los usuarios de la aplicación reciben todos los mensajes importantes de manera igualitaria, explica la BBK.

El Día Nacional de Alerta está programado para el 12 de septiembre, como se anunció por la Oficina Federal de Protección Civil y Ayuda en Desastres. En este día, diversas autoridades y servicios de emergencia probarán sus sistemas de alerta en un ejercicio conjunto. Varios medios y canales estarán involucrados, incluyendo televisiones y radios, internet o teléfonos móviles.

¿Cuál es la fecha del próximo día de alerta?

El 12 de septiembre a las 11:00 AM, las autoridades y servicios de emergencia participantes activarán varios sistemas de alerta. Se espera que la señal de alto sea alrededor de las 11:45 AM.

La estrategia alemana para las alertas implica múltiples canales. Este método se alinea con el enfoque multi-canal o "mezcla de medios de alerta". Para lograr esto, el gobierno federal ha desarrollado el Sistema de Alerta Modular (MoWaS), que opera en colaboración con los estados y municipios.

A pesar de la importancia del 12 de septiembre como Día Nacional de Alerta, desafortunados eventos como las inundaciones pueden ocurrir inesperadamente, destacando la necesidad de estar preparado en todo momento. Tener un sistema de alerta bien funcionando, como el que se prueba en el Día Nacional de Alerta, es crucial para mitigar el impacto de las inundaciones.

