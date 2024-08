- Su regreso a Marvel fue facilitado a través de ese medio.

El tema de conversación en Comic-Con de San Diego en julio fue: Robert Downey Jr., de 59 años, regresa al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Sin embargo, no volverá a interpretar a Tony Stark, el ex Vengador conocido como Iron Man. En su lugar, interpretará a un enemigo del equipo de superhéroes: Doctor Doom. En el podcast "Awards Chatter" de The Hollywood Reporter, Jr. habló sobre cómo regresó al MCU.

Reveló que él y su esposa Susan se reunieron con Kevin Feige, el jefe del MCU, el año pasado. Feige mencionó la idea, diciendo: "No dejo de pensar en qué sería si tú regresaras...". Pero no se detuvo ahí. Feige reflexionó: "¿Cómo evitamos dar un paso atrás? ¿Cómo no defraudar las expectativas? ¿Cómo seguir superándolas?". Luego sugirió a Doctor Doom como un personaje potencial para que Downey Jr. interpretara. El villano más icónico de los Vengadores en los cómics de Marvel es el científico loco Doctor Doom. Downey Jr. estaba emocionado con la idea y Feige añadió: "Vamos a hacer justicia a Doctor Doom". Y así, el regreso parecía sellado.

Doctor Doom como el futuro antagonista principal del MCU

Marvel planea presentar a Doctor Doom, también conocido como Victor von Doom, como el villano principal de los Vengadores. Inicialmente, Kang estaba previsto para ese papel, pero el actor de Kang, Jonathan Majors, fue encontrado culpable de violencia doméstica en 2023.

"Vengadores 5", titulado "Día del Juicio Final", se estrenará en los cines alemanes el 29 de abril de 2026. "Vengadores 6" seguirá aproximadamente un año después, el 5 de mayo de 2027.

La emoción de Robert Downey Jr. por interpretar a Doctor Doom fue evidente durante su conversación en "Awards Chatter", expresando su deseo de hacer justicia al personaje. Los fans esperan con ansias el regreso de Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel como el famoso villano en los próximos "Vengadores 5" y "Vengadores 6".

