Su regreso a la piscina le trajo recuerdos de un ataque de tiburón, que le causó la pérdida de una pierna.

"It was truly challenging," she told CNN's Don Riddell. "En ese momento, físicamente, el agua fría envió lo que sintió como descargas eléctricas corriendo por su pierna recently amputada debido a los nuevos finales nerviosos. Emocionalmente, el sonido del agua desencadenó flashbacks del ataque."

Sin embargo, hubo "chispa de optimismo", agregó. "Hubo momentos en el agua que se sintieron serenos y deliciosos mientras intentaba reavivar mi afecto por el agua."

Y sorprendentemente, solo 16 meses después, estaba nadando en el escenario más grande de todos, ganando dos medallas de plata paralímpica en París en los 400 metros estilo libre S10 y los 100 metros estilo espalda para mujeres.

"Es difícil de describir, pero todo es gracias a las innumerables personas que me han apoyado este año, incluso en las gradas durante los Juegos de París", dijo.

Truwit fue una nadadora competitiva en la Universidad de Yale, se especializó en ciencias cognitivas y economía, y estaba de vacaciones con su compañera de equipo Sophie Pilkinton cuando ocurrió el ataque. Estaban haciendo snorkel en las Islas Turcas y Caicos.

"Fue un día terrorífico, un momento terrorífico y una tragedia que no desearía a mi peor enemigo", dijo Truwit. "Pero cuando miro hacia atrás ahora, me enfoco en el valor que Sophie y yo demostramos, y en cuán agradecida estoy por la calma, el conocimiento médico y la abnegación de Sophie que salvaron mi vida".

Lograron ahuyentar al tiburón y nadar de vuelta al bote donde su amiga aplicó un torniquete para detener el sangrado. Truwit fue luego trasladada en avión a un hospital donde los médicos operaron tres veces y finalmente le amputaron la pierna izquierda justo por debajo de la rodilla en su 23 cumpleaños.

"Todavía tengo flashbacks del ataque, y en los primeros días tuve varias pesadillas", dijo. "Mi mamá pasó incontables noches sin dormir conmigo, ayudándome a superarlas. Pero aprendí a enfrentar mi miedo, sabiendo que podía tener un flashback, sentir miedo y aún así superarlo".

Poco después del ataque, Noelle Lambert, una atleta estadounidense de pista y campo paralímpica que también compitió en París, contactó a Truwit y plantó la semilla de competir en unos Juegos Paralímpicos.

"Empezó como una misión para recuperar mi amor por la natación, luego para obtener algo de ejercicio y cardio que extrañaba tristemente", dijo. "Se convirtió en una pregunta: '¿Y si pudiera lograrlo?' Siempre tuve '¿y si?' que terminaban negativamente, llenos de miedo y ansiedad. Pero este '¿y si?' era emocionante y esperanzador, rodeado de tristeza y lágrimas".

Su familia, su entrenador, que salió de la jubilación para guiarla de vuelta a la natación competitiva, y sus amigos, incluidos aquellos que salvaron su vida, estaban allí animándola mientras ganaba sus medallas de plata, escribiendo en Instagram: "Mis salvavidas, héroes, hermanas, mejores amigas. Las inspiraciones más autónomas, increíbles, cariñosas y fuertes que jamás tendré".

