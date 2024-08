- Su profesión dentro de las instalaciones de radiodifusión

Después de más de tres décadas, el 23 de agosto (6:45 PM, RTL), Peter Kloepfel (65) dejará su cargo como presentador de noticias en "RTL Aktuell". Su copresentadora deportiva, Ulrike von der Groeben (67), también se retirará de su posición dentro del programa informativo. Ambos anunciaron sus despedidas a mediados de marzo de 2024. A lo largo de las últimas tres décadas, la pareja ha presentado más de 4.500 emisiones conjuntas. Kloepfel, en particular, ha tenido una carrera destacada en la televisión de RTL.

El CEO de "RTL" News, Martin Gradl, reconoció los logros de Kloepfel en un comunicado sobre el premio especial del jurado del Premio Robert Geisendoerfer, que Kloepfel recibirá el 8 de octubre. Según Gradl, "Kloepfel ha moldeado no solo el paisaje televisivo alemán sino también RTL con su competencia periodística, independencia y gran sensibilidad durante más de tres décadas. Incluso en tiempos difíciles, ha mantenido la compostura y es uno de los presentadores de noticias más populares".

Comienzos de carrera: periodista agrícola

¿Cómo comenzó el viaje de Kloepfel? Se graduó de la escuela secundaria en Bad Homburg en 1977 y cumplió con su servicio militar antes de obtener un título en ciencias agrícolas en 1983. Los cimientos de su carrera periodística se pusieron cuando se inscribió en un programa de capacitación en la Escuela Henri Nannen en 1983. Su objetivo era convertirse en periodista agrícola. "En ese momento, había estudiado agricultura y me pregunté qué hacer con ese título", declaró en una entrevista de 2014 con "DWDL". Le gustaba escribir y comunicarse y quería combinar sus conocimientos agrícolas con estas habilidades.

Sin embargo, con el consejo de amigos, se unió a RTL en lugar de eso. "Siempre he sido una persona práctica", dijo en la entrevista de "DWDL". "Entonces, hice una pasantía de tres meses en RTL plus". Encontró el trabajo en Luxemburgo tan emocionante y educativo como había esperado. "En algún momento, incluso se me permitió moderar las noticias como pasante. Fue entonces cuando me di cuenta: la televisión es más emocionante de lo que thought".

Progreso de carrera en RTL

Kloepfel comenzó a trabajar para la estación en Bonn, la antigua capital, en 1985. "Trabajar allí, ser periodista de la capital, ya era genial para un novato como yo", dijo retrospectivamente. "Incluso para una pequeña estación de televisión, estar activo allí era atractivo. La oferta de convertirme en corresponsal político también fue el factor decisivo para que me quedara con RTL". En 1990, se mudó a Nueva York como corresponsal de los Estados Unidos y cubrió eventos como la Guerra del Golfo dos veces por semana. En 1992, fue nombrado presentador principal de las noticias "RTL Aktuell" y served como director editorial de RTL de 2004 a 2014. Los espectadores apreciaron el estilo de reportaje calmado, factual y objetivo de Kloepfel. "No quería crear aristas", dijo.

Moderación en vivo de maratón

Kloepfel dejó una impresión duradera con su moderación en vivo de siete horas durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En ese momento del ataque, Kloepfel estaba en el estudio de Colonia. En una entrevista de 2021 con RND, describió su reacción inmediata a los eventos: "Fue incredulidad y al mismo tiempo reconocer: esto está sucediendo de verdad, lo he visto. En ese momento, se activó mi reflejo profesional: tengo que ir al aire lo antes posible y informar sobre lo que está sucediendo en Nueva York. Inmediatamente entendí la magnitud de ello". La amplia experiencia de Kloepfel en Nueva York y sus conocimientos locales lo ayudaron, ya que tenía poca información y solo imágenes de estaciones estadounidenses para trabajar. "Gradualmente, me proporcionaron información, como el auricular. Pero en la primera hora, básicamente estaba solo".

Jubilación y planes futuros

Con la jubilación a la vuelta de la esquina, Kloepfel ha encontrado a sus sucesores en RTL. RTL ha ensamblado un cuarteto para el verano de 2024, incluyendo a Roberta Bieling (49) y Andreas von Thien (57), quienes presentarán el programa de lunes a domingo en dos equipos de moderación fijos, junto con Christopher Wittich (41) y Anna Fleischhauer (37). Kloepfel cumplirá 66 años en octubre y ha decidido que es hora de retirarse. Ha reducido sus apariciones en los últimos años y ha pasado más tiempo con su esposa y su hija en los Estados Unidos. "Eso fue agradable", dijo en la conversación. "Ahora será aún mejor". En los Estados Unidos, Kloepfel será conocido principalmente como "Peter de Alemania" y no como una personalidad de la televisión.

Planes profesionales después de la jubilación

Los planes de Kloepfel después de la jubilación aún no están claros, aunque continuará apoyando a la próxima generación de periodistas a través de la Escuela de Periodismo de RTL. El honor de recibir el premio especial del jurado del Premio Robert Geisendoerfer el 8 de octubre marca el final de una carrera periodística distinguida para Kloepfel y von der Groeben, quienes serán extrañados por sus leales espectadores.

Kloeppel no desaparecerá completamente de la pantalla de la estación. Ha expresado su disposición a abordar proyectos como 'Throughlit' nuevamente, pero ha terminado con el trabajo diario de moderación de noticias, como mencionó a la revista "stern". Además, seguirá en RTL para otro programa. En particular, el 5 de noviembre se unirá como copresentador del programa nocturno que cubre las elecciones presidenciales de EE. UU. Compartió sus planes durante una charla con "Antenne Bayern" a finales de julio, diciendo: "Sí, estaré en Colonia esa noche de elecciones, listo para apoyar a nuestras nuevas presentadoras y presentadores como copresentador".

La noticia de la jubilación de Kloepfel como presentador de noticias en "RTL Aktuell" ha sido ampliamente reportada en diversos medios de comunicación. A pesar de su partida, los espectadores de RTL aún pueden esperar verlo el 5 de noviembre, ya que ha aceptado ser copresentador del programa nocturno que cubre las elecciones presidenciales de EE. UU.

En reconocimiento a sus importantes contribuciones a la televisión alemana, el CEO de "RTL" News, Martin Gradl, le entregará a Kloepfel el premio especial del jurado del Premio Robert Geisendoerfer el 8 de octubre. El premio es un reconocimiento al papel influyente de Kloepfel en la configuración del paisaje televisivo alemán y a su compromiso con la excelencia periodística durante las últimas tres décadas.

