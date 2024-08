- Su perspectiva sobre sus compañeros de campamento, como se expresa.

Actor Winfried Glatzeder (79, "Oderbruch") abandonó la temporada especial de aniversario de RTL "Soy una celebrity - La batalla de las leyendas de la selva" (último episodio disponible en RTL+, que se emitirá al día siguiente en televisión lineal en RTL) en el día ocho. En una entrevista con la agencia de noticias spot on news, el graduado de la Universidad de Cine y Televisión de Potsdam-Babelsberg (asistió de 1965 a 1969) elogia la destreza demostrada por las muchas estrellas de la televisión real durante su tiempo en el campamento.

Al marcharte de "Soy una celebrity - La batalla de las leyendas de la selva", mencionaste que todos están un poco locos. ¿A qué te referías exactamente?

Glatzeder: Todos fuimos llevados al programa con la idea de que podíamos divertir a nuestra audiencia con nuestras actuaciones. Sin embargo, yo era el único que no tenía un conocimiento de las redes sociales, y me sorprendió lo fácil que les resultaba a los demás el arte de autopromocionarse.

¿'Loco' es un término positivo en este contexto?

Glatzeder: En cierta medida, sí, y también fue un poco extraño. Todos tienen un objetivo final en mente, que es utilizar el programa para impulsar sus carreras o promover sus otros programas de televisión real.

Rodeado de estrellas de la televisión real, ¿cómo es ser actor? ¿Cuál fue la principal diferencia?

Glatzeder: Fue evidente que aquellos con experiencia en programas de televisión real eran muy hábiles. Pensé que me adaptaría rápidamente y me mantendría, pero no fue así, y tampoco fue divertido.

¿Dirías que hubo mucho acting o que los participantes fueron genuinos?

Glatzeder: Dentro de su mundo, es todo bastante auténtico porque ganan mucho dinero con ello. En un momento dado, uno de los concursantes, Gigi, dijo algo así como: "Si no he hecho millones a los 50, acabaré bajo un puente". Sabía de lo que hablaba, es todo sobre ganar tanto dinero como sea posible. La vida útil de una estrella es mucho más corta hoy en día que en el pasado. El nivel de profesionalidad en este trabajo es impresionante, sin embargo.

La experiencia del campamento y la forma en que se presenta en la producción son dos cosas diferentes. ¿Cómo te sentiste con la forma en que te presentaron en el programa?

Glatzeder: Es fascinante lo que pueden crear con ello. A veces intentaba contribuir con algo, pero no vi resultados en el programa. En el episodio anterior, simplemente se me redujo a hablar sobre los movimientos intestinales de mis colegas en el campamento. Fui el centro de atención de ese episodio. Hice más, por supuesto, pero no se mostró.

¿Cómo lo explicas?

Glatzeder: A todos se les asigna un papel, lo que debería haber sabido de mi experiencia en el Campamento de la Selva hace una década. Sin embargo, no lo recordaba. Es todo sobre el negocio, y estoy listo para participar por una tarifa sustancial.

Glatzeder: Sí, en mi caso fue una violación de las reglas por aburrimiento ya que no había mucha emoción cuando no estaba desafiado y tenía que pasar todo el día en el campamento. A menudo solo me tumbaba en mi rincón, y se mostró suficiente en el programa cuánto 'viejo' Glatzeder estaba. Solo rompí una regla real.

¿Qué regla rompiste?

Glatzeder: Quería demostrar mi valentía al eludir los intentos infructuosos de encender un fuego al principio. Secretamente llevé una cerilla y una superficie de raspado, que pegué en mi trasero para guardarla a salvo. Cuando nos unimos como el segundo grupo, me decepcioné porque David Ortega ya había logrado encender el fuego con gran energía. Me había superado a mí mismo. No rompí más reglas.

¿También hubo contrabando en tu primera experiencia en el Campamento de la Selva en 2014?

Glatzeder: Sí, en ese entonces las mujeres también contrabandeaban sal para la comida en el Campamento de la Selva. Me beneficié de ello, así que no pregunté más.

¿Cuál es tu próximo proyecto después de las Leyendas de la Selva, dónde podrán vernos de nuevo?

Glatzeder: La exitosa serie de Manfred Krug [1937-2016, R.I.P.] "Liebling Kreuzberg" [1986-1998] regresa con una película "Kanzlei Liebling Kreuzberg", que se emitirá el 27 de septiembre a las 20:15 en ARD. Interpretaré a un racista en ella. Además, tengo un papel en la película de cine "Kundschafter des Friedens 2 - Kubanische Nächte", que se estrenará en los cines el 23 de enero.

La partida de Glatzeder de "Soy una celebrity - La batalla de las leyendas de la selva" destacó su asombro ante la facilidad con la que los demás concursantes manejaban las redes sociales y la autopromoción, una habilidad que él no tenía como estrella sin una fuerte presencia en línea.

La conversación sobre sus roles en el programa llevó a Glatzeder a admitir que había roto una regla por aburrimiento durante su primera experiencia en el Campamento de la Selva en 2014, contrabandeando una cerilla y una superficie de raspado al campamento para aumentar su valentía.

Lea también: