- Su período de luna de miel llegó a su fin, públicamente, para "Bennifer".

Bennifer 2.0: Su Historia es Tan Histórica como la Saga de la Pareja del Poder Original. Después de que Jennifer Lopez y Ben Affleck No Lograran Atar el Nudo en los Primeros 2000, Su Relación Se Desmoronó, Eventualmente Se Casaron en 2022. Sin Embargo, Lopez Ha Presentado una Petición de Divorcio. La Tensión Entre los Dos Estrellas Globales Se Reporta que Comenzó Poco Después de Sus Nupcias.

Jennifer Lopez y Ben Affleck: Tensiones Durante la Luna de Miel

Durante su luna de miel en Italia, Lopez y Affleck visitaron lugares como Lago di Como. Inicialmente, parecía que estaban compartiendo este viaje con el mundo. Sin embargo, dondequiera que iban, eran acosados por los paparazzi, una situación que reportadamente ponía incómodo a Affleck. Una fuente le dijo a "Page Six" que Lopez es una superestrella internacional, y le parecía extraño a Affleck que siempre los estuvieran siguiendo. Cuando tenían un momento de respiro de las cámaras parpadeantes, había un silencio incómodo entre ellos. Un período que se suponía que fuera el más feliz de su joven matrimonio resultó ser una prueba desafiante.

Se reporta que Affleck estaba en un estado vulnerable cuando él y Lopez se reunieron. Recently, he had overcome his struggles with substance abuse. Según la fuente, estaba "ansioso y emocionado" acerca de que su relación comenzara, lo que puede haber contribuido a la fricción inicial. Desafortunadamente, enfrentó el mismo problema que antes: apoyar la fama de Lopez, una tarea que encontró desafiante. A diferencia de Lopez, que prospera en el ojo público, Affleck prefiere la soledad y protege su vida personal tanto como pueda.

Affleck anhela la Privacidad

Mientras que Lopez disfruta de la fama y suele estar rodeada de una gran comitiva, Affleck prefiere mantenerse para sí mismo. Las muchas fotos de él con una expresión descontenta en las calles de Los Ángeles han alcanzado casi la categoría de leyenda. Parece que el matrimonio de Bennifer se está desmoronando debido a las mismas diferencias que llevaron a su separación en 2004.

Se informa que Affleck encontró incómodo el atención que rodeaba a su pareja en ese momento. Quería ser reconocido por su trabajo como director serio en lugar de simplemente ser visto como el esposo de Lopez.

A pesar de la constante atención de los medios, Affleck expresó su incomodidad con ser conocido principalmente como el esposo de Jennifer Lopez durante su matrimonio. Su deseo de privacidad y enfoque en su carrera como director parecía estar en conflicto con la floreciente fama de Lopez y su gran comitiva, lo que recordaba los desafíos que enfrentaron en su relación anterior.

El silencio incómodo y la tensión durante su luna de miel en Italia, junto con la vulnerabilidad de Affleck después de su recuperación del abuso de sustancias, agravó aún más su relación, lo que llevó al informe de la ruptura de su matrimonio.

