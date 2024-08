- ¿Su pareja con gotas nocautantes aturdida y robada?

El hombre de 35 años es acusado de haber concertado citas con otros hombres en Berlín a través de una plataforma de citas en línea para robarles en sus hogares. Antes de hacerlo, se dice que los incapacitó utilizando gotas para noquear, según informó la Fiscalía de Berlín. El hombre está acusado de robo agravado, lesiones corporales peligrosas y robo que resultó en muerte.

El hombre de 35 años, originario de Nigeria y actualmente detenido desde el 6 de marzo, fue identificado por los investigadores a través de huellas dactilares en la escena del crimen y el análisis de rastros digitales, según un portavoz de la Fiscalía.

A la víctima se le añadieron gotas para noquear en su bebida

Se acusa que el 3 de noviembre de 2023, en Schoeneberg, robó un teléfono, una laptop, efectivo y varias tarjetas a un hombre de 64 años después de haberleAdding secretly knockout drops to his drink, causing him to lose consciousness. El hombre tuvo que ser tratado en el hospital durante dos semanas, según la acusación.

Un hombre de 52 años, a quien el sospechoso se dice que le añadió gotas para noquear a su bebida el 22 de noviembre de 2023 en Westend, no sobrevivió. Se dice que el hombre de 35 años subestimó que la víctima ya estaba intoxicada, lo que provocó un ataque al corazón y su muerte. Entre otras cosas, se dice que el acusado tomó un reloj de alto valor, dos tabletas y efectivo de él.

Las gotas para noquear se refieren a diversas clases de drogas, como ketamina, un anestésico veterinario, y GHB (gamma-hydroxybutyric acid), también conocida como éxtasis líquido. En clubes, estas sustancias también se toman voluntariamente en dosis más bajas como drogas de fiesta. Los perpetradores añaden secretamente estas sustancias a las bebidas de sus víctimas para dejarlos inconscientes o indefensos.

El caso está siendo manejado por la Oficina del Fiscal debido a las graves acusaciones contra el sospechoso. El hombre de 35 años enfrenta múltiples cargos, incluidos aquellos presentados por la Oficina del Fiscal.

