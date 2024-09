- Su ingenio exhibía una dureza ocasional.

El 31 de agosto, con motivo del aniversario del fallecimiento de la Princesa Diana (1961-1997), afloran los recuerdos. Como la exesposa del Rey Carlos III (75) y madre del Príncipe William (42) y el Príncipe Harry (39), murió el 31 de agosto de 1997 tras un accidente automovilístico. Ahora, su antiguo peluquero comparte la faceta más ligera de la princesa que tuvo tan desafortunado destino.

La Princesa Diana era "una persona extraordinaria y auténtica"

Richard Dalton, quien se encargó del cabello de Diana hasta 1991, colaboró con Renae Plant en el libro "It's All About the Hair-My Tenure with Diana". Dalton compartió que "fue divertido revivir estos recuerdos después de interactuar con ella diariamente durante una década". Su objetivo era destacar "lo divertida" y "lo extraordinaria y auténtica que era" Diana. "Encuentro el lado divertido de Diana muy entrañable", reveló Dalton. "Ella anhelaba ser 'ordinaria' y era como el resto de nosotros".

En el libro, Dalton describe el "extraordinario y juguetón sentido del humor" de Diana. "Sus bromas eran hilarantes", reveló el peluquero. Siempre estaba haciendo bromas y travesuras, y su humor podía ser "bastante travieso". "Era hilarante y disfrutaba engañándonos a todos".

La Princesa y el Corgi

Dalton cuenta una historia sobre uno de los Corgis de la Reina Isabel II (1926-2022) que entró en un vestidor donde él estaba presente. Estaba acariciando al perro cuando Diana entró. El Corgi comenzó a lamer las piernas de Diana y ella preguntó: "¿De quién es ese perro?". Él respondió: "Es el nuevo Corgi de su suegra". Riendo, ella respondió: "Entonces, ahuyéntalo porque me está quitando todo el bronceado falso de las piernas".

