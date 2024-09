¿Su hijo tiene hábitos alimenticios selectivos?

Un estudio reciente, liderado por científicos de la Universidad College London, la Universidad de Londres y la Universidad de Leeds, descubrió que la escoliosis alimentaria en los niños es predominantemente un problema genético, con otros factores como la variedad de comidas en casa y dónde se consumen jugando un papel menor, especialmente cuando el niño es un bebé.

El estudio involucró a más de 2,000 pares de gemelos tanto idénticos como fraternales nacidos en 2007 y residentes en el Reino Unido. Los padres proporcionaron información sobre los hábitos alimenticios de sus hijos, desde los 16 meses hasta los 13 años.

Los gemelos idénticos comparten todo su material genético, mientras que los gemelos fraternales no. Esto permitió a los investigadores examinar el impacto de los genes y el ambiente en la escoliosis alimentaria en ambos grupos.

Los hallazgos mostraron que los pares de gemelos fraternales eran menos similares en términos de quisquillosidad que los pares de gemelos idénticos. Esto sugiere que los genes desempeñan un papel significativo en determinar la renuencia de un niño a probar nuevos alimentos.

El estudio reveló que la quisquillosidad alimentaria suele alcanzar su punto máximo a los 7 años, disminuyendo ligeramente durante la adolescencia.

Moritz Herle, investigador de la Universidad de Londres y uno de los autores principales del estudio, declaró: "La comida quisquillosa a menudo causa mucha tensión para los niños y sus familias. Nuestro estudio indica que las diferencias en la comida quisquillosa de los niños pueden atribuirse en gran medida a factores genéticos, lo que puede ayudar a aliviar algo de la culpa dirigida a los padres".

Zeynep Nas, investigadora de la UCL y la otra autora principal del estudio, agregó: "Esperamos que nuestro hallazgo de que la comida quisquillosa es en gran medida innata pueda ayudar a aliviar la culpa de los padres. Este comportamiento no es un resultado de la crianza".

Los factores ambientales pueden afectar la escoliosis alimentaria de un niño durante sus años de bebé, según el estudio. Esto podría implicar que las intervenciones tempranas para ayudarlos a ampliar sus preferencias alimentarias podrían reducir potencialmente su quisquillosidad más adelante.

Abigail Pickard, investigadora en psicología del desarrollo infantil en la Universidad de Aston que no participó en el estudio, declaró que la comida quisquillosa es "muy común" en los niños. Su estudio reciente encontró que aproximadamente el 16% de los niños británicos entre 3 y 5 años mostraban comportamiento de comida quisquillosa, con aspectos como la edad, las prácticas alimentarias parentales y la cultura jugando un papel.

Pickard recomendó que los padres mantengan un ambiente relajado durante las comidas y eviten convertir la comida en una batalla de voluntades. También aconsejó a los cuidadores que modelen hábitos alimenticios saludables y eviten usar la comida como recompensa por comer alimentos que no les gustan, ya que esto podría fomentar una asociación negativa.

El estudio se publicó en The Journal of Child Psychology and Psychiatry el jueves.

