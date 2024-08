- Su experiencia en el campo fue influenciada por su edad.

Thorsten Legat (55) comenzó su segunda participación en el Campamento Jungla con grandes expectativas, después de haber creado un clásico en el formato con su "Kasalla". Su objetivo era ganar "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden".

Después de perder un desafío y que Eric Stehfest (35) y Mola Adebisi (51) eligieran a Gigi Birofio (25) en lugar de él en el día 13, tuvo que abandonar el campamento, llorando amargamente. En una entrevista con la agencia de noticias spot on news, Legat habló sobre su tiempo en la selva, incluyendo su emotiva salida, los desafíos del envejecimiento, el comportamiento de sus compañeros de campamento y su propia estrategia.

¿Se ha curado ya el "corazón partido" de tu salida de la selva?

Thorsten Legat: Para ser honesto, todavía estoy afligido. He repasado cómo abordé la tarea y lo que sucedió después - aún es increíblemente difícil para mí, incluso hoy. No tanto como antes, pero ciertas cosas permanecen en tu corazón y en tu mente. Estoy afligido porque amo el Campamento Jungla más que nada y siento que pertenezco a esa familia.

¿Aún estás amargamente decepcionado de que las cosas no salieran como esperabas?

Legat: No, no estoy decepcionado en absoluto. Lo tomo como un deportista. No estoy decepcionado, estoy triste porque me habría encantado ganar. El hecho de que mi misión hubiera terminado y hubiera fallado contra los hombres mejores me entristeció un poco.

Eras bastante confiado, pero Mola y Eric dijeron que eras "demasiado confiado"...

Legat: Si me acerco a este formato con la actitud de que no quiero, no haré desafíos, simplemente recogeré, entonces soy una mala persona. Quiero demostrarme a mí mismo, eso es lo que sale porque fui un atleta de alto rendimiento. Fui jugador de la Bundesliga durante 16 años, he estado haciendo artes marciales durante 51 años. Si no puedo mostrar esa voluntad, entonces tienes que preguntarte qué estoy haciendo aquí. Tengo que polarizar también. Ese enfoque de entrar y barrer a todos, eso me motiva, esa es mi exigencia. Pero si no funciona, entonces lo acepto y soy un deportista absoluto con juego limpio.

Mostraste un lado diferente de ti mismo, incluso llorando abiertamente. ¿Esperabas mostrarte tan emocional?

Legat: Depende de la situación. Me hicieron preguntas en el teléfono de la selva que me tocaron. Entonces te vuelves muy emocional, aunque no quieras, y entonces vienen las lágrimas, incluso para mí. Soy un hombre de familia y amo a mi familia - ésa soy yo, y ésa es la forma en que me quedaré. No creo que sea una debilidad que una persona llore.

En ese momento emocional, te disculpaste con Giulia Siegel por algunos comentarios. Eso causó algo de confusión entre los otros campistas...

Legat: Conozco a Giulia desde hace unos días más que los demás, es una excelente mujer. Tuve muy buenos contactos con ella, quería ayudarme mucho. Pero lo que he visto de ella en la selva hasta ahora, me ha dado un poco de miedo, y me mantengo en eso. Pero también tienes que diferenciar: Que dije en el anuncio que ella no era una leyenda, eso me dolió. Luego pensé, ¿cómo puedes arreglar eso? Porque Georgia y yo rockeamos la búsqueda del tesoro, pensé: Discúlpate con ella, porque después de todo es una leyenda. Es una profesional y ha estado allí durante unos días más que yo y muchos otros, y lo que ha experimentado - simplemente tuve que disculparme por esa declaración. Pero por la crítica de sus declaraciones, no tengo que disculparme. Ella debería disculparse por eso.

Legat: He decidido esperar hasta que el show entero haya terminado. Necesito que todo me suceda primero y luego la contactaré, lo que también le prometí. Debe ser capaz de distinguir: Eso fue un juego, un espectáculo. No debemos salir allí con ira y odio. Ella es Giulia Siegel, soy Thorsten Legat, hablamos, aceptamos o no, y entonces todo está bien.

Gigi ha reído a tus espaldas y te ha retratado como poco auténtico. ¿Cuál es tu postura sobre él hoy?

Legat: Eso también me sorprendió. Quiero decir, tiene 25 años, yo tengo 55 - es un niño naive que a veces habla sin saber lo que dice. Quiere polarizar de su propia manera. Pero debe saber: Si tiene una gran boca, a veces será parada. Su camino eventualmente se volverá excesivo. Pero me vio como un competidor. Tituló a otros como peces pequeños, digo sarcásticamente y en broma: Para mí, es un renacuajo. Es un joven en la industria y necesita ver que crece un poco. Eventualmente se encontrará con la persona equivocada - no yo - y entonces recibirá una paliza como en "Fama Fighting". No deseo eso para él, lo amo, me gusta, pero debería expresarse con más cuidado y mostrar respeto a alguien que es unos años mayor.

Antes de tu salida, querías darles a los otros un "despertar" con tu táctica de inventar información secreta - ¿por qué?

Legat: Aquel campamento era todo sobre pelear, enojo, ruido, emociones y rabia desde el primer día - ¡pensé que también iba a perder la cabeza! Estábamos allí para demostrarnos y duelarnos, no para pelear. Luego pensé: "Eres el tramposo con la nariz larga, siempre estrategizando". Después de la mentira, miré las caras de los otros participantes y sus reacciones. Es entonces cuando ves los ojos rodar. Pensé: "Lo hiciste perfecto".

¿Estabas tratando de provocar a tus compañeros de campamento con tu mentira?

Legat: Exacto. Quería ver cómo reaccionarían y cómo cambiarían algunas caras.

Al recordar: ¿Cuál fue el desafío del jungle más difícil para ti?

Legat: El campamento en Sudáfrica, donde participé a los 55 años, fue la experiencia más desafiante de mi carrera entera. Temblé, lloré, fui feliz, tuve malas experiencias, todo estaba empaquetado en uno. Pero lo volvería a hacer porque eso es lo mío.

¿Subestimaste el desafío de la edad?

Legat: Siempre he creído que a los 45 años en 2016 estaba activo - no es que no lo esté ahora, pero he envejecido. Pensé: "Ten cuidado, Thorsten, entras como si nada estuviera mal" - sí, mierda, ¡eso no fue así! Realmente pensé que el cielo me estaba cayendo encima, ¡fue tan difícil! El tercer día me noqueó debido a la comida, pensé: "Esto no está bien". Toda mi energía se había ido - y luego estás allí, sintiendo como una bolsa rota. Pensé: "La edad te está alcanzando". Pero sigues adelante, no muestras nada y haces bien tu trabajo, te zambulles, dejas que rueden algunas bromas - ésa es la norma de todo, si no muestras nada y haces bien tu trabajo, te zambulles.

Embajador: Mis hijos han salido y están haciendo sus propios caminos. A su edad, 26 y 25, deberían hacerlo. Mi esposa, siempre romántica, me rodeó con sus brazos y dijo: "Es maravilloso que hayas sido parte de ello, estoy muy orgullosa de lo que has logrado a esta edad". Ella es mi crítica más dura, pero cuando viene el elogio de tu esposa, debes apreciarlo y guardarlo cerca de tu corazón.

