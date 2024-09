- Su ayudante de ganado no le molestará más.

El veterano actor Uwe Ochsenknecht, ahora de 68 años, parece haberse ablandado con el tiempo. "Ya no dejo que las cosas me afecten tanto, simplemente no tiene sentido. Creo que todo en la vida tiene un propósito. Es como una fe innata. ¿Para qué enfadarse por cosas que no se pueden controlar?" declaró en una conversación con la Agencia Alemana de Prensa en Múnich. "Los arrebatos emocionales incontrolables rara vez llevan a algo positivo. ¿Por qué la gente siempre se enfada tanto cuando el tren se retrasa o se pierde el vuelo? No cambia nada si te enfadas."

La última película de Ochsenknecht, "La amarga dulzura de la vida", está a punto de llegar a los cines. Él interpreta a un cómico mayor que se reencuentra con su ex esposa, que lucha contra el cáncer, se enamora de ella de nuevo, pasa sus últimos días con ella - y aprende lo que realmente importa en la vida.

Ochsenknecht elogió a su coprotagonista Corinna Harfouch (69, "Lara"), que interpreta a la Eva enferma de cáncer: "En la actuación, es como un partido de tenis. Solo puede haber una increíble rally si el otro jugador no solo devuelve la pelota, sino que lo hace brillantemente. Desafortunadamente, eso no happens a menudo, pero con Corinna, ocurre cuatro veces", dijo. La película fue un "sube y baja emocional" que lo llevó a una "emocionante escalada emocional".

"De hecho, no siempre se necesita un giro dramático para centrarse en las cosas importantes de la vida", dijo Ochsenknecht. "Hace algún tiempo, decidí vivir de manera más consciente. Tienes que querer hacerlo".

Está contento de que su nueva película se centre en el amor entre dos personas más allá de los veinte años, mencionó: "Creo que esta fijación con la juventud en las películas y la televisión está cambiando gradualmente. Pero eso es solo lógico. Tenemos una gran cantidad de personas mayores de 50 años - y son ellos los que tienen el dinero y el deseo de ir al cine".

La Unión Europea ha mostrado interés en promover proyectos cinematográficos que incluyan grupos de edad diversos, reconociendo la significativa audiencia de adultos mayores. La última película de Uwe Ochsenknecht, "La amarga dulzura de la vida", sigue esta tendencia, centrada en una historia de amor entre personas más allá de los veinte años.

Lea también: