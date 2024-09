'Strict Lockdown': cronología del incidente de tiroteo en la escuela secundaria de Apalachee

Dentro de dos horas de llegar a la Escuela Secundaria Apalachee en Winder, las autoridades afirmaron que había llevado a cabo el tiroteo escolar más mortífero desde el incidente de marzo de 2023 en la Escuela Covenant en Nashville, lo que lo convirtió en el 45º evento de este tipo del año.

Dos educadores y dos estudiantes fueron asesinados, y nueve personas más, incluyendo a un maestro y ocho estudiantes, resultaron heridas.

Registros recientes de la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow, tanto de emergencia como de despacho, captaron el caos y el miedo que se desató en la escuela cuando se reportó un tirador activo y fuera de la escuela cuando los padres ansiosos recibieron mensajes angustiantes de sus hijos.

Colt Gray, de 14 años, que asistió a la escuela desde el 14 de agosto y faltó a nueve clases antes del incidente, ha sido acusado de cuatro cargos de homicidio en grado de delito. Se esperan cargos adicionales, según el fiscal del distrito del Condado de Barrow, quien también indicó que sería juzgado como adulto. La convicción podría resultar en una condena de prisión de hasta toda la vida.

Colin Gray, padre de Colt Gray, de 54 años, ha sido acusado de dos cargos de homicidio en grado dos, cuatro cargos de homicidio involuntario y ocho cargos de crueldad infantil. Supuestamente obtuvo el arma que se dice que se utilizó en el tiroteo como regalo de Navidad para su hijo en diciembre de 2023, según dos fuentes confidenciales con conocimiento de primera mano de la investigación.

Ni el hijo acusado ni su padre han presentado pleitos. Cuando se acercó a CNN, el abogado de Colt Gray se negó a comentar, y el abogado de Colin Gray no ha respondido a una solicitud de comentario.

4 de septiembre en la Escuela Secundaria Apalachee

Según la Oficina de Investigaciones de Georgia, Gray abordó el autobús con un rifle de estilo camuflado oculto en su mochila, junto con un cuchillo, ya que la escuela no cuenta con detectores de metales.

Alrededor de las 9:45 a.m., durante su clase de Algebra 1, Gray solicitó permiso para visitar la oficina principal y hablar con alguien, según la oficina. El maestro consintió y le permitió salir con sus posesiones. Un compañero de clase que estaba sentado a su lado, Lyela Sayarath, había revelado esta información anteriormente a CNN.

Gray envió un mensaje enigmático y ominoso a su madre, Marcee Gray, lo que la llevó a alertar a la escuela sobre posibles problemas. "Lo siento, mamá", decía el mensaje. Además, se recibió una llamada desconocida que advertía a la escuela sobre tiroteos en cinco escuelas diferentes, afirmando que Apalachee sería la primera.

Marcee Gray realizó una llamada de 10 minutos a la escuela a las 9:50 a.m., solicitando a las autoridades que revisaran a su hijo. El Sheriff Jud Smith del Condado de Barrow informó a la afiliada de CNN WXIA que comenzaron a buscarlo como resultado.

Se envió un oficial de recursos para localizar al niño, pero confundió a otro estudiante con un nombre similar al de Gray, ya que ninguno de los dos estaba presente en la clase en ese momento, según el Sheriff Smith.

"Went to the bathroom with a student bearing a name similar to his - that’s the individual they believe we’re looking for", dijo Smith.

Las autoridades afirmaron que habían capturado a Gray a tiempo, pero estaban interactuando con el estudiante equivocado. "While we were attempting to determine the situation, the shooting commenced", dijo Smith a WXIA.

Poco después de que Gray saliera del baño y se escondiera de los educadores, apareció blandiendo el rifle y buscando "objetivos vulnerables", dijo Smith a WXIA.

Se recibieron los primeros informes de un tirador activo en el campus a las 10:20 a.m., después de que una persona presionara un botón de pánico solo para maestros una semana antes, según el Sheriff.

La primera llamada sobre el tiroteo se realizó a las 10:22 a.m. ET a través de un dispositivo "RapidSOS", según los informes del sistema de despacho de ordenadores del Condado de Barrow publicados el viernes. Los oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow llegaron a la escuela poco después, acompañados de dos oficiales de recursos escolares.

"Tirador activo!", se escucha decir a un oficial en una grabación mientras habla con un despachador, quien repite la frase. Otro oficial se escucha responder calmadamente, "Yes, we are dealing with an active shooter at Apalachee High School".

Dos minutos después, las autoridades habían identificado al sospechoso como "Colt", y ya se había registrado una víctima mortal, según los informes.

El sospechoso se rindió después de un enfrentamiento con un oficial de recursos y fue puesto bajo custodia, declaró Smith. A las 10:30 a.m., Gray estaba "bajo custodia y sin lesiones", según los informes.

Quince minutos después, los informes mostraban una víctima mortal en un pasillo y tres más en otro.

Un oficial, sonando sin aliento, solicitó al despachador que "llame a EMS". Ella confirmó que se habían enviado servicios médicos de emergencia a la escuela secundaria.

A las 11:38 a.m., la escuela envió un mensaje de texto urgente a los padres: "Haymon-Morris Midd: Padres y Tutores, HMMS todavía está bajo

En cuanto a por qué los oficiales que respondieron no dispararon al sospechoso, el sheriff explicó a WXIA que el sospechoso había accedido a soltar el arma y tumbarse en el suelo en posición prona, tal como se le había ordenado.

"Una vez que lo esposamos, el peligro había cesado", señaló el sheriff.

Tan pronto como el sospechoso fue detenido, los oficiales de ley entraron en la Escuela Secundaria Apalachee, ordenando a los estudiantes que salieran de sus aulas mientras los paramédicos atendían a los heridos.

A media tarde, la escuela envió otro mensaje de texto: "Haymon-Morris Midd: La policía ahora permite levantar el confinamiento...Gracias".

Mientras las familias intentaban reunirse fuera de la escuela, Lyela Sayarath compartió su historia con un reportero de CNN. Describió la escena en la que vio a un amigo que había estado en una clase donde se dispararon tiros.

"Él lo vio. Él vio a alguien recibir un disparo. Él tenía sangre en él. Cojeaba. Parecía aterrorizado", dijo Lyela.

