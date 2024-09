Stoltenberg sugiere que la OTAN podría haber tomado más medidas para impedir la incursión de Rusia en Ucrania.

17:50 Scholz confía en resolver la propiedad de la refinería PCK en Schwedt antes de final de añoOlaf Scholz está confiado en que se llegará a una resolución sobre la estructura de propiedad futura de la refinería PCK en Schwedt antes de que termine el año. "Esperamos una resolución para entonces", dijo el Canciller durante una reunión con la comunidad en Prenzlau, Brandenburg. Mencionó que Rosneft, el copropietario ruso, ha sido informado de la necesidad de vender su participación, y el gobierno está al tanto de las negociaciones "plausibles" en curso. "Sabemos quién está hablando con quién y sobre qué", dijo Scholz, refiriéndose a posibles inversores cataríes. Además, Kazajistán está suministrando petróleo a Schwedt a través de un oleoducto ruso, reemplazando el petróleo ruso después de la invasión de Ucrania. Inicialmente, el gobierno alemán extendió la tutela de Rosneft sobre sus acciones por otros seis meses a principios de septiembre para facilitar las negociaciones. Sin embargo, la expropiación de la participación rusa se considera legalmente compleja.

17:24 Scholz reitera su oposición a desplegar armas de largo alcance en Rusia para UcraniaEl Canciller Olaf Scholz afirmó que Ucrania no será autorizada para utilizar armas alemanas con alcance extendido para ataques a objetivos rusos más allá de la frontera. "Eso sigue siendo así", dijo Scholz durante la reunión con la comunidad en Prenzlau. "Por lo tanto, mantendré mi postura, incluso si otros países toman decisiones diferentes", dijo, refiriéndose a las acciones de EE. UU. "No lo haré porque lo considero problemático".

16:57 Hofreiter prevé más 'hundreds of thousands of refugees' from UkraineDado el inminente fortalecimiento de los controles fronterizos en las fronteras nacionales de Alemania, el presidente del Comité de Asuntos Europeos del Bundestag, Anton Hofreiter, abogó por la coordinación con Polonia y otros. "Si no hemos apoyado consistentemente a Ucrania, debemos esperar cientos de miles de refugiados del conflicto ruso en los próximos años", dijo el político del Partido Verde al Tagesspiegel, refiriéndose a la crítica del primer ministro polaco Donald Tusk sobre los controles fronterizos adicionales en las fronteras exteriores de Alemania. Hofreiter abogó por una solución europea para la política migratoria, advirtiendo que sería "el comienzo del fin de la UE" si cada estado miembro instituyera sus propios controles fronterizos. Predice que el Canciller Olaf Scholz y Tusk mantendrán una estrecha coordinación en el futuro.

16:32 Inteligencia británica revela puentes destruidos en la región de Kursk por UcraniaEl servicio de inteligencia británico publicó imágenes de puentes sobre el río Seim dañados por el ejército ucraniano durante su operación en la región de Kursk. "Ucrania continúa perturbando los suministros rusos en la región de Kursk mediante una serie de ataques que han destruido puentes de carretera y pontoneros sobre el río Seym", escribió el Ministerio de Defensa británico en X. Las imágenes fueron captadas a mediados y finales de agosto. Ucrania lanzó su ofensiva en la región rusa de Kursk el 6 de agosto y avanzó varios kilómetros en territorio ruso.

16:05 Reportan bajas en el ataque ucraniano a la región de BelgorodAl menos cinco personas resultaron heridas en un ataque ucraniano a la región rusa del sur de Belgorod, según informes oficiales. El gobernador Vyacheslav Gladkov informó que varias granadas impactaron en un tramo de carretera entre Belgorod y Shebekino, dejando a cuatro personas heridas y dañando varios vehículos. En el cercano pueblo de Vosnesenskoye, una mujer resultó herida cuando un dron impactó en una residencia privada. La información aún no ha sido verificada de forma independiente. Rusia suele atacar a civiles en el país vecino. Una de las ciudades más bombardeadas es la ciudad ucraniana de Kharkiv, a unos 30 kilómetros de la frontera. La artillería ucraniana y los drones militares suelen atacar áreas en la región rusa del sur de Belgorod al otro lado de la frontera. Este verano, Rusia lanzó un asalto a Kharkiv con el objetivo declarado de desarrollar una zona de amortiguación, pero los ataques rusos se detuvieron a unos pocos kilómetros detrás de la frontera.

15:44 Acceso exclusivo: Tren médico rehabilitado ayuda a ucranianos heridosMuchos hospitales ucranianos están dañados y los médicos y ayudantes trabajan día y noche. Para proporcionar atención médica rápida a los heridos, hay un tren especializado en funcionamiento. Un equipo de CNN tuvo acceso a este tren.

15:26 Estrella de Hollywood Michael Douglas visita a niños en KyivEl actor estadounidense Michael Douglas visitó el área para niños "Tierra de Hierro" en la Estación Central de Kyiv el viernes. Ukrzaliznytsia, la empresa de ferrocarriles estatal ucraniana, anunció esto en Facebook. Según el informe, la estrella de Hollywood deambuló por la estación y habló con los pasajeros. Antes de eso, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su esposa Olena, así como con su hijo Dylan, en su capacidad de enviado de la ONU.

14:49 Kyiv busca aprobación de armas: "Parece que Biden no cambiará de opinión"El coronel jubilado Ralph Thiele espera que el debate sobre los ataques ucranianos de largo alcance a Rusia desencadene el debate sobre las entregas de Taurus. El experto militar predice que EE. UU. mantendrá su posición.

13:58 Zelensky verifica el regreso de otros 103 prisioneros de guerraUcrania confirma un canje de prisioneros con Rusia. Otros 103 individuos han regresado de la cautiverio ruso a Ucrania, confirma el presidente Zelensky. Entre ellos hay soldados, así como fuerzas de la Guardia Nacional, la guardia fronteriza y la policía. Son defensores de las regiones de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, así como de la ciudad de Mariupol y la planta Azovstal.

13:38 EE. UU. vende aviones de combate modernos a Rumania(No se requiere traducción ya que el texto ya está en español)

13:02 Rusia: Casi 200 Prisioneros de Guerra Liberados a UcraniaRusia y Ucrania han informado sobre el intercambio de aproximadamente 200 prisioneros de guerra, con cada lado liberando a 103 individuos. Según el Ministerio de Defensa ruso, los soldados rusos capturados en Kursk, donde las fuerzas ucranianas hicieron avances en agosto, ahora se encuentran en Bielorrusia, recibiendo asistencia psicológica y médica. Ucrania aún no ha respondido al anuncio de Rusia. El viernes, el presidente ucraniano Zelensky anunció la liberación de 49 prisioneros de Rusia, aunque remains unclear si ellos son parte de este intercambio reciente.

12:50 Rusia: Ejército Ruso Captura Otro Poblado en Ucrania OrientalEn Ucrania oriental, el ejército ruso afirma haber tomado el control de un nuevo poblado. Según el Ministerio de Defensa de Moscú, Yelannoe Pervoe (o Yelanne Perche en ucraniano) ha sido liberado. Situado cerca de Pokrovsk, una ciudad estratégicamente vital que enfrenta el avance ruso, el poblado capturado suma a las ganancias del ejército ruso en la región de Donetsk en las últimas semanas. El presidente Putin continúa enfatizando la captura de la región de Donbass, un área industrialmente significativa que abarca Donetsk, como el objetivo principal del ejército ruso.

12:21 Medvédev Amenaza con Destruir Kyiv con Armamento Ruso ModernoEl ex presidente ruso Dmitri Medvédev ha emitido una amenaza de destruir por completo Kyiv. Citando la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk, Medvédev sugirió que Rusia ya tiene justificación para utilizar armas nucleares, aunque aún no lo ha hecho. En respuesta al uso de Ucrania de misiles occidentales de largo alcance, Medvédev advirtió sobre la posibilidad de arrasar Kyiv en un "gran bloque fundido" utilizando armamento ruso moderno no nuclear. Medvédev, quien sirve como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha sido consistente en su retórica agresiva contra el Occidente y Ucrania.

11:50 Lucha Intensa Continúa Around Kurachove en Ucrania OrientalLa lucha sigue siendo intensa en Ucrania oriental, centrada en la ciudad de Kurachove, según informes del periodista de ntv Kavita Sharma en Dnipro. El descontento entre la población crece debido al uso de armas occidentales de largo alcance.

11:12 Drones de Combate Causan Daños en la Región del Mar Negro de OdessaSe han obtenido más detalles sobre el ataque con drones a gran escala que tuvo lugar la noche anterior. Se informes de que las fuerzas rusas lanzaron un total de 76 drones, de los cuales 72 fueron interceptados por la fuerza aérea ucraniana. Lamentablemente, no hay actualizaciones sobre las consecuencias del ataque. El gobernador de la región del Mar Negro de Odessa informó daños significativos en un suburbio de la ciudad principal de Odessa, con edificios de almacenes afectados. Además, se informes de impactos de escombros de drones en Ismajil, donde se transitan algunas exportaciones de grano de Ucrania, y Kiew. Afortunadamente, no se han encendido incendios, aunque una empresa local sufrió daños menores.

10:31 Stoltenberg Reflexiona sobre Esfuerzos Diplomáticos Antes del Inicio de la GuerraEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, habló sobre los últimos esfuerzos diplomáticos para disuadir a Rusia de invadir Ucrania, que comenzaron en la reunión final del Consejo OTAN-Rusia de enero de 2022, que Stoltenberg presidió. Los rusos exigieron la retirada de todas las tropas de la OTAN de la parte oriental de la alianza, una demanda que la OTAN rechazó como inaceptable. A pesar de ello, Stoltenberg enfatizó el valor del diálogo, sentándose nuevamente con los representantes rusos. Presentaron mapas ficticios que pretendían mostrar el cerco de la OTAN, aunque Dinamarca estaba omitida de los mapas. Stoltenberg no está seguro de si esta omisión se debió a una mala preparación o a una intención. Retrospectivamente, Stoltenberg lamenta que la OTAN y sus aliados no hayan hecho más para mejorar las capacidades militares de Ucrania antes.

10:03 Lituania Ve una Brigada de Combate Alemana como Apoyo AdicionalAlemania y Lituania han formalizado un acuerdo gubernamental que garantiza que una brigada alemana lista para el combate será estacionada en Lituania. El experto militar Thomas Wiegold explicó el trasfondo y la importancia de este acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Kim Se Compromete a Fortalecer las Relaciones con MoscúEl líder norcoreano Kim Jong Un presuntamente tiene la intención de fortalecer la cooperación con Rusia, según informes de medios estatales. Después de las discusiones entre Kim y el jefe del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, los medios de comunicación estatales norcoreanos indican que hubo un diálogo extenso sobre "profundizar el diálogo estratégico entre las dos naciones y fortalecer la cooperación para proteger sus respectivos intereses de seguridad" así como situaciones regionales y mundiales. Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur acusan a Corea del Norte de suministrar armas y misiles a Rusia para el conflicto de Ucrania. Pyongyang niega estas acusaciones como "sin sentido".

08:59 Suministro de Armas Amplio a Rusia de Nuevo en Discusión en la Asamblea General de la ONUHabrá otra discusión sobre si Ucrania puede utilizar armas avanzadas del Occidente contra objetivos rusos pronto. Después de una reunión entre el primer ministro británico Starmer y el presidente estadounidense Biden, Starmer reveló que el tema sería reexaminado durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana, ante una audiencia más amplia. Los medios británicos informan de que Biden está abierto a permitir que Ucrania utilice misiles británicos y franceses con tecnología estadounidense, pero no misiles construidos en EE. UU. por sí mismos, debido a los temores de un conflicto nuclear.

08:23 Las opiniones de Zelensky sobre la supuesta solución de Trump a la guerra de Ucrania: "Los mensajes de campaña son mensajes de campaña"El candidato republicano a la presidencia de EE. UU., Donald Trump, ha afirmado repetidamente que podría resolver la guerra de Ucrania en un día; sin embargo, aún no ha presentado un plan concreto. Al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se le preguntó sobre la afirmación de Trump en una entrevista de CNN. Respondiendo a Zelensky, afirmó que no podía comprender la declaración de Trump debido a la falta de detalles sobre sus fundamentos. Zelensky explicó además que EE. UU. está en modo de campaña y que "los mensajes de campaña son mensajes de campaña; no siempre reflejan la realidad". Aunque también mencionó que había tenido una conversación positiva con Trump hace dos meses, en la que Trump había prometido apoyo a Ucrania.

07:27 ISW evalúa que se necesitan más tropas en Kursk para expulsar a RusiaRussia continues its counterattacks in the Kursk region, but the Institute for the Study of War (ISW) has not observed a large-scale operation aimed at expelling Ukrainian forces from Kursk. The ISW, situated in Washington, confirms that thus far, Russian authorities have relied chiefly on inexperienced and under-equipped conscripts, alongside small components of the regular Russian military and other security forces in the border region. An ISW analysis asserts: "A Russian counteroffensive to recapture the territory seized by Ukrainian forces in Kursk Oblast will likely necessitate additional personnel and resources beyond those already concentrated in the region, specifically if most of the units currently deployed lack combat experience."

06:49 Ucrania sufre ataques con drones, defensas navales activasSegún el ejército ucraniano, Rusia lanzó ataques con drones contra Ucrania durante la noche. El ejército ruso desplegó varios escuadrones de drones de ataque, y la Fuerza Aérea ucraniana informó de este desarrollo. Se emitieron alertas de ataque aéreo en casi todas las territorios ucranianos, incluidas las regiones de Odessa. La marina informó de la derribo de nueve drones en la zona. Se registraron explosiones en Odessa, pero no se han informado bajas hasta el momento.

06:13 Mützenich propone un grupo de contacto internacional para la iniciativa de conversaciones de pazEl líder del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, propone formar un grupo de contacto internacional para promover una iniciativa de paz en el conflicto de Ucrania. "En mi opinión, es el momento adecuado para que los aliados occidentales inicien un grupo de contacto para comenzar un proceso", dice Mützenich al "Rheinische Post". Además, afirma que el canciller alemán Olaf Scholz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que es una excelente oportunidad para fortalecer los esfuerzos por las negociaciones de paz, y que Rusia debería incluirse en la posterior cumbre de paz. Cuando se le pregunta sobre los posibles miembros de un grupo así, Mützenich menciona países como China, India, Turquía y Brasil como candidatos adecuados. "En estos países, la percepción de que la invasión rusa de Ucrania podría convertirse en una carga está aumentando. Por lo tanto, el trabajo de un grupo de contacto podría ser prometedora y podría desempeñar un papel mediador importante".

05:41 La UE considera un nuevo enfoque para ampliar las sanciones contra RusiaSegún informes de diplomáticos, la Comisión Europea está explorando tres posibilidades para cómo podrían ampliarse las sanciones contra Rusia en el futuro. Estas opciones fueron presentadas a los diplomáticos europeos el viernes, según indican varias fuentes internas. El trasfondo se refiere a los activos congelados del banco central ruso, que son un requisito previo crítico para conceder un megapréstamo de los países del G7 a Ucrania por un valor de 50.000 millones de dólares.

03:40 Klitschko menciona daños a edificios de Kyiv por escombros de dronesEl alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó a través de la aplicación de mensajería Telegram que los escombros de un drone impactaron un edificio municipal en la capital ucraniana. Los escombros impactaron un edificio municipal en el distrito de Obolon de Kyiv, al norte del centro de la ciudad, temprano en la mañana. Klitschko escribió además que los servicios de emergencia se dirigían al lugar. Antes, el alcalde había explicado que las unidades de defensa aérea estaban operativas en la capital.

aquí.11:36 Zelensky presentará "estrategia ganadora" a Biden en septiembreEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha programado una reunión en septiembre con el presidente de EE. UU., Joe Biden. "Presentaré la estrategia para ganar", mencionó el jefe de estado durante un evento en la capital ucraniana, Kyiv. Incluye una serie de decisiones interrelacionadas que equiparán a Ucrania con suficientes tropas para impulsar la guerra hacia la paz. "Estos tipos de guerras de conquista pueden ser justificablemente finalizadas de varias maneras: ya sea expulsando al ejército invasor o mediante negociaciones que conduzcan a la paz", explicó Zelensky. Esto garantizará la verdadera independencia del país. Sin embargo, Kyiv depende del respaldo de EE. UU. para tener la posición necesaria.

23:21 Rusia cambia el enfoque de sus ataques al surLa lucha intensiva continúa en el este del país, según el ejército ucraniano. Hubo 115 enfrentamientos, informó el Estado Mayor en Kyiv en su actualización de situación vespertina. "La situación peor hoy fue en la dirección de Kurachove, además el enemigo también estuvo activo en la dirección de Lyman y Pokrovsk", dijo. Kurachove es un pequeño pueblo al sur de Pokrovsk. Pokrovsk había sido anteriormente el objetivo principal de los soldados rusos. Sin embargo, Recently, the Russians have only made minimal territorial gains in that area. Instead, they expanded their attack front to the south and captured the mining town of Hirnyk near Kurachove.

22:44 Zelensky: Avance en Kursk trae alivio deseado El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que el avance de Ucrania en la región rusa de Kursk está dando los resultados esperados. En la región de Charkiv, el enemigo ha sido contenido, y en Donetsk, el avance ruso ha disminuido, según dice. Rusia aún no ha logrado victorias significativas en su contraofensiva en Kursk. Previamente, expertos habían cuestionado la reubicación de mayores formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia afirma haber recuperado diez de las 100 aldeas ocupadas.

21:14 "Occidente tiene miedo" - Duros comentarios de Zelensky sobre los aliados El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa al Occidente de tener "miedo" al discutir la ayuda para Ucrania en la interceptación de misiles rusos. "Si los aliados juntos abaten misiles y drones en regiones del Oriente Medio, ¿por qué no se ha tomado una decisión similar para abatir misiles rusos y drones Shahed en el cielo de Ucrania?", preguntó Zelensky en una conferencia en Kyiv. "Tienen miedo incluso de decir: 'Estamos trabajando en ello'. Y esto ocurre incluso cuando los misiles y drones se dirigen hacia el territorio de nuestros vecinos", dijo el presidente ucraniano. Esto es "vergonzoso para el mundo democrático".

21:00 Rusia ha utilizado más de 8000 drones iraníes Rusia ha lanzado 8060 drones Shahed iraníes en Ucrania desde el inicio de la guerra, según el gobierno ucraniano. No hay declaraciones iniciales de Irán o Rusia. Ucrania acusó inicialmente al gobierno iraní de proporcionar los drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

19:37 Autorización para armas de largo alcance para Ucrania? EE. UU. Elude preguntas En Washington, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de EE. UU. Joe Biden están programados para reunirse para discutir. Se espera que haya anuncios sobre la aprobación del uso de armas de largo alcance para Ucrania. Según fuentes del periódico británico "The Guardian", el Reino Unido ha autorizado a Ucrania para llevar a cabo ataques utilizando misiles Storm-Shadow. Sin embargo, ninguna de las partes espera hacer anuncios sobre este tema durante la reunión de hoy. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia - desde luego, no desde EE. UU.", dice John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Solo comparte que aún están discutiendo con el Reino Unido, Francia y otros aliados "los tipos de capacidades que se pondrán a disposición de Ucrania". Kirby también se niega a proporcionar una respuesta clara cuando se le pregunta si el gobierno de EE. UU. realizará algún cambio. "No voy a participar en una discusión hipotética sobre lo que podríamos o no decir en un momento determinado".

