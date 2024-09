Stoltenberg habla de reuniones previas al comienzo de la guerra: los rusos presentaron representaciones inexactas de las fronteras geográficas de la OTAN

Jens Stoltenberg, Jefe de la OTAN, Habla de los Últimos Esfuerzos Diplomáticos para Disuadir a Rusia de Invadir Ucrania El secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, habló sobre los últimos esfuerzos diplomáticos antes del inicio de la guerra en febrero de 2022, destinados a evitar que Rusia invadiera Ucrania. En enero, tuvo lugar la última reunión del Consejo OTAN-Rusia, presidida por Stoltenberg. Los rusos exigieron la retirada de todas las tropas de la OTAN de los territorios orientales de la alianza, según el relato de Stoltenberg en el "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Él expresó su desacuerdo, diciendo que era inaceptable, pero creía en el diálogo, por lo que se reanudaron las conversaciones.

En la reunión, los ministros rusos de Relaciones Exteriores y Defensa afirmaron que no había planes de guerra de su parte y que su país estaba amenazado por Ucrania. Presentaron mapas que, supuestamente, demostraban la rodeo de Rusia por la OTAN, pero estos mapas contenían errores, como no marcar a Dinamarca como territorio de la OTAN. Stoltenberg no sabe si esto se debió a una mala preparación o a una intención deliberada. Al reflexionar sobre el pasado, lamenta que la OTAN y sus aliados no tomaron medidas suficientes antes para fortalecer militarmente a Ucrania.

10:03 Lituania Ve a la Alemania de Combatientes como Refuerzo Alemania y Lituania firman un acuerdo que asegura que una brigada alemana lista para el combate estará estacionada en Lituania. El experto militar Thomas Wiegold explica el contexto y la importancia de este acuerdo en una entrevista con ntv.

Kim Jong Un Busca Fortalecer la Cooperación con Rusia Según los medios estatales, el líder norcoreano Kim Jong Un planea fortalecer la cooperación con Rusia después de Maintenance con el jefe del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, en Corea del Norte. Ambos líderes discutieron la fortalecimiento de la cooperación para salvaguardar sus intereses de seguridad mutuos y intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional e internacional. Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur acusan a Corea del Norte de proporcionar armas y misiles a Rusia para el conflicto de Ucrania, lo que Corea del Norte niega como "ridículo".

Starmer y Biden Discutirán sobre Armas de Alcance Extendido para Ucrania El primer ministro británico Starmer y el presidente de EE. UU. Biden discutirán si Ucrania puede usar armas occidentales de alcance extendido contra objetivos rusos durante su conversación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana. Se dice que Biden está de acuerdo en autorizar a Ucrania para usar cohetes británicos y franceses equipados con tecnología estadounidense, aunque no cohetes estadounidenses.

Zelensky sobre el Plan Allegado de Trump: "Los Mensajes de la Campaña son Mensajes de la Campaña" El candidato presidencial republicano de EE. UU. Donald Trump afirmaba con frecuencia que podía poner fin al conflicto de Ucrania en un día, pero nunca presentó un plan completo. Cuando se le preguntó sobre la declaración de Trump durante una entrevista de CNN, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondió que, como había una campaña electoral en curso, no podía entender los detalles de las palabras de Trump y sus implicaciones. Zelensky enfatizó que los mensajes de la campaña son mensajes de la campaña, a veces no muy realistas. También compartió que había hablado con Trump hace dos meses, durante lo cual Trump expresó su compromiso de apoyar a Ucrania, calificando la conversación como positiva.

ISW: Rusia Necesita Más Tropas en Kursk para Expulsar a los Ucranianos Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Rusia continúa sus contraataques en la región de Kursk, a pesar de que el ISW cree que esto no es una operación a gran escala destinada a expulsar completamente a los ucranianos de Kursk. El ISW informes que las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos mal preparados y equipados, junto con pequeñas partes del ejército regular ruso y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza. El ISW concluye que una contraofensiva rusa exitosa para recuperar el territorio capturado por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk requeriría tropas y recursos adicionales.

Ucrania es objetivo de ataques con drones Según el ejército ucraniano, Rusia llevó a cabo ataques con drones contra Ucrania durante toda la noche, lanzando múltiples ataques con drones. Se emitieron alertas aéreas en todo el país

03:40 Fragmentos de drones impactan edificios municipales de Kiev El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó a través de la aplicación de mensajería Telegram que fragmentos de drones impactaron edificios municipales en la capital ucraniana. Los fragmentos impactaron un edificio en el distrito de Obolon al norte del centro de la ciudad temprano en la mañana. Klitschko informó que los servicios de emergencia se dirigían al lugar del incidente. Anteriormente, el alcalde mencionó que las unidades de defensa aérea estaban activas en la capital.

01:35 Kim Jong Un promete mayor cooperación con Shoigu El líder norcoreano Kim Jong Un prometió más cooperación con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, según informó la agencia de noticias estatal KCNA. Los dos hombres participaron en una discusión detallada sobre intereses de seguridad mutuos durante la visita de Shoigu a Pyongyang y establecieron un consenso satisfactorio sobre matters de cooperación. Shoigu, quien sirvió como ministro de Defensa de Rusia hasta mayo, inició relaciones más cercanas entre Corea del Norte y Rusia durante su visita a Pyongyang en julio del año anterior.

23:36 Zelensky presentará "Plan de Victoria" a Biden en septiembre El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció una reunión con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en septiembre. "Presentaré el plan para la victoria", dijo Zelensky durante un encuentro en la capital ucraniana de Kiev. El plan implica un sistema interdependiente de decisiones diseñado para proporcionar a Ucrania la fuerza militar necesaria para llevar la guerra hacia la paz. Zelensky explicó: "Ganar guerras puede encontrar puntos finales justos ya sea expulsando a las fuerzas de ocupación o mediante la diplomacia", asegurando la independencia real del país. Kiev depende del apoyo de EE. UU. para mantener una posición poderosa.

22:59 Los ataques rusos se desplazan hacia el sur Según los informes del ejército ucraniano, la lucha continúa en las partes orientales del país. Hubo 115 enfrentamientos, informó el Estado Mayor en Kiev en su informe de situación vespertino. "Los enfrentamientos más activos ocurrieron hoy en la dirección de Kurachove, además el enemigo también estuvo activo en la dirección de Lyman y Pokrovsk", informaron. Kurachove es un pequeño pueblo al sur de Pokrovsk. Las tropas rusas Recently have made little territorial progress in Pokrovsk, which had been considered the main direction of their attack. En cambio, han expandido su enfoque de ataque hacia el sur para capturar la ciudad minera de Hirnyk cerca de Kurachove.

22:18 Zelensky: Avance ucraniano en Kursk logra el éxito deseado El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que el avance ucraniano en la región rusa de Kursk ha logrado el éxito deseado. Dice que el enemigo ha sido detenido en la región de Kharkiv y que el avance ruso en Donetsk se ha ralentizado. Aunque Rusia no ha logrado avances significativos en su contraofensiva en Kursk, aún no ha recuperado 10 pueblos ocupados de un total de 100.

21:46 Zelensky: Aliados occidentales temen ayudar a Ucrania El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Occidente de tener "miedo" al discutir la ayuda a Ucrania para derribar misiles rusos. Preguntó: "Si los aliados pueden derribar conjuntamente misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué aún no hay una decisión similar para derribar misiles rusos y Shaheds en el cielo de Ucrania?" Zelensky dijo: "Tienen miedo incluso de decir: 'Estamos trabajando en ello'. Y esto ocurre incluso cuando los misiles y los drones se dirigen literalmente hacia el territorio de nuestros vecinos", expresando su decepción con el mundo democrático.

21:30 Rusia ha utilizado más de 8000 drones iraníes hasta ahora Según el gobierno ucraniano, Rusia ha lanzado 8060 drones iraníes Shahed contra Ucrania desde que comenzó la guerra. No se han proporcionado actualizaciones de Irán o Rusia hasta ahora. Ucrania ha acusado previamente al gobierno iraní de suministrar los drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

20:43 EE. UU. se mantiene en silencio sobre la aprobación de armas de largo alcance para el uso de Ucrania Durante una charla en Washington D.C., el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente de EE. UU., Joe Biden, intercambian palabras. La multitud espera con ansias actualizaciones sobre la autorización del uso de armas de largo alcance por parte de Ucrania. Según informes del periódico británico "The Guardian", el Reino Unido ha dado luz verde a Ucrania para lanzar ataques con misiles Storm Shadow. Desafortunadamente, no se esperan anuncios similares durante la reunión de hoy entre estos socios estratégicos. John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, informó que "no apostaría por un anuncio hoy sobre Ucrania desplegando armas de largo alcance dentro de Rusia - al menos, no desde EE. UU.". Simplemente menciona que las discusiones continúan con el Reino Unido, Francia y otros aliados sobre las armas que Ucrania podría recibir. Kirby también elude una respuesta directa sobre si la administración de EE. UU. revelará alguna decisión. "No voy a adentrarme en una conversación hipotética sobre qué podríamos o no revelar en un momento específico".

Durante la última reunión del Consejo OTAN-Rusia, presidida por Jens Stoltenberg, los rusos exigieron la retirada de todas las tropas de la OTAN de los territorios orientales de la alianza. Stoltenberg, en su entrevista con "Frankfurter Allgemeine Zeitung", expresó su desacuerdo con esta demanda, considerándola inaceptable, pero cree en el diálogo y la reanudación de las conversaciones.

