Steve Martin dice que rechazó interpretar a Tim Walz en SNL porque no es un impresionista.

El comediante y actor le dijo al Times de Los Ángeles en una entrevista publicada el miércoles que había sido abordado por el creador de "SNL", Lorne Michaels, esa misma mañana, pero había rechazado la posibilidad.

"Quería decir que no y, de paso, él quería que dijera que no", dijo Martin a The Times.

"Le dije: 'Lorne, no soy un imitador. Necesitas a alguien que pueda hacer justicia al personaje'", agregó. "Fui elegido porque tengo cabello gris y gafas".

Martin también destacó la "continua" naturaleza de hacer una imitación de un político en "SNL" durante un ciclo electoral.

"No es como si lo hicieras una vez y recibieras aplausos y nunca lo hicieras de nuevo. De nuevo, necesitan a un verdadero imitador para hacerlo. Van a encontrar a alguien realmente, realmente bueno. Yo estaría luchando", dijo la estrella de "Only Murders in the Building".

CNN ha contactado a los representantes de Martin y "SNL" para obtener más comentarios.

CNN informó la semana pasada que la también "SNL" Maya Rudolph volverá a interpretar a Kamala Harris en la próxima temporada 50 del programa. Con la noticia de esta semana de que Harris había elegido al gobernador de Minnesota Walz como su compañero de fórmula, se especuló mucho sobre quién lo interpretaría en el programa de sketches de larga duración.

Martin - quien ha sido anfitrión de "SNL" más de 15 veces y ha aparecido regularmente como invitado especial en el programa a lo largo de los años - estaba en la cima de esa lista.

Incluso avivó los rumores él mismo esta semana, cuando publicó en la plataforma de redes sociales Threads: "Acabo de enterarme de que Tim Walz quiere salir de gira con Marty Short" - en referencia a su coprotagonista de "Only Murders".

"Saturday Night Live" estrenará su temporada 50 el 28 de septiembre.

