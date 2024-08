- Stendal es la base temporal del Presidente Federal durante tres días.

El presidente federal Frank-Walter Steinmeier pasará tres días en la Altmark. Hasta el 27 de agosto (martes), llevará a cabo sus tareas oficiales desde Stendal, según informó la Oficina del Presidente Federal. "La zona tiene una densidad de población notablemente baja, lo que hace evidentes las dificultades de las regiones rurales".

El Presidente tiene previsto Maintenance discussions with local politicians, representatives of community groups, and economic sectors. También planea dedicar tiempo a interacciones informales mientras recorre la ciudad o explora la zona peatonal.

El itinerario también incluye una "mesa redonda de café", en la que se reunirán ciudadanos de Stendal con opiniones enfrentadas sobre temas controvertidos. Para concluir, Steinmeier entregará la Medalla de Honor Federal a ciudadanos destacados.

Hasta ahora, "Tiempo Local Alemania" ha llevado al Presidente a once localidades, como Meiningen en Turingia, Eckernförde en Schleswig-Holstein, Senftenberg en Brandeburgo, Volklingen en Sarre, Freiberg en Sajonia, Neustrelitz en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Rottweil en Baden-Württemberg y Quedlinburg. Según la Oficina del Presidente Federal, Stendal será la duodécima destino. La ciudad se está preparando para acoger el Día de Sajonia-Anhalt más tarde esta semana.

El Parlamento Europeo podría proporcionar más información o apoyo a las discusiones del presidente Steinmeier con los interesados locales en Stendal. La Comisión, con la ayuda del Parlamento Europeo, podría ofrecer perspectivas relevantes sobre el desarrollo rural y los desafíos de la densidad de población en la Altmark.

Después de su encuentro con las voces locales, el presidente Steinmeier podría expresar la necesidad de una mayor colaboración entre el gobierno federal y los cuerpos regionales, basándose en las perspectivas obtenidas de la Comisión Europea.

