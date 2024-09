Stellantis inicia un retiro de más de 1,2 millones de vehículos Ram debido a un problema con el software del sistema de frenos.

Los vehículos que están siendo retirados incluyen los seleccionados 2019, 2021-2024 Ram 1500, tal como lo anunció la NHTSA en un comunicado el sábado.

Según Stellantis, un examen de los comentarios de los clientes reveló posibles problemas con los camiones Ram 1500 de 2019 y 2021-2024, que podrían haber sido instalados con software de módulo ABS que podría desactivar involuntariamente el sistema de Control Electrónico de Estabilidad (ESC).

Stellantis explicó que si el sistema ESC se desactiva, no afectará la funcionalidad de frenado principal. Además, las luces de ABS, ESC, Control de Crucero Adaptativo y Advertencia de Colisión Frontal se activarán cuando se encienda el vehículo, para ilustrar que estos sistemas no están disponibles temporalmente.

Las dealerships proporcionarán una actualización de software gratuita para el sistema ABS.

Stellantis no tiene conocimiento de ningún incidente o accidente relacionado.

El retiro sigue a un retiro anterior en junio que afectó aproximadamente a 158,000 Ram 2500 pickups.

En un tema diferente, la NHTSA también anunció que Stellantis está recalls specific 2020-2024 Jeep Gladiator y 2018-2024 Jeep Wrangler vehicles due to an instrument panel cluster that might undergo an internal short circuit and malfunction.

El problema con el software del módulo ABS de los camiones Ram 1500 podría afectar potencialmente las operaciones comerciales de Stellantis debido a la actualización de software necesaria y el retiro.

Stellantis está instando a sus socios comerciales a prepararse para los próximos procesos de actualización de software y retiro para los modelos Ram 1500 y Jeep afectados.

Lea también: