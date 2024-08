- Stella está buscando a un individuo, sin importar el género.

Durante más de una década, RTL ha guiado a "La Soltera" en su búsqueda del afecto. Sin embargo, la próxima temporada, que comienza el 26 de agosto, presenta un giro inusual. No solo será exclusiva para el servicio de streaming RTL+, sino que los competidores masculinos de esta edición en la lucha por la rosa final se enfrentarán a un desafío inusual: la participación de mujeres.

La nueva "Soltera", Stella Stegmann, hace historia al ser la primera bisexual en este papel. La nativa de Múnich de 27 años había considerado durante mucho tiempo aplicar para el programa y compartió sus sentimientos con Deutsche Presse-Agentur en una entrevista. "Ahora estoy lista, ya que Recently he had a significant relationship - mi primera con una mujer. Ella fue la primera mujer de la que me enamoré. Por lo tanto, soy la primera 'Soltera' bisexual".

En cuanto al género, el ratio está dividido equitativamente: 50:50

Para su viaje a Tailandia, Stegmann buscó una pareja perfecta, ya sea una mujer o un hombre. "Me mantuve abierta a ambos hombres y mujeres, con un reparto igual de 50:50. Me centré más en la persona en sí que en su género". Desde que la filmación ha terminado, no puede revelar detalles.

Su predecesora, Sharon Battiste, recently revealed on Instagram that she and her chosen mate from the 2022 season had reunited - it being the sole "Bachelorette" winning couple still thriving together. Stegmann confessed to harboring fears that love might elude her.

"Temía no encontrar el amor"

"Temía no encontrar el amor, que no habría nadie allí con quien quisiera compartir el futuro", compartió con dpa. "Estaba ansiosa de que tal vez me enamore y sus sentimientos no fueran mutuos, y preocupada por la posibilidad de que alguien se vaya voluntariamente para causar dolor, así como temerosa de que otros me juzguen por mi identidad y desafíen la estructura heteronormativa". Sin embargo, la esperanza y la expectativa superaron todos los miedos.

20 aspirantes pusieron sus esperanzas en la rosa final del programa, junto con la posibilidad de ganar nuevos seguidores en Instagram y otras plataformas.

"Confiada de que surgirán sentimientos genuinos"

"Todo el mundo piensa que todos están allí por la fama, y ciertamente, esos pensamientos cruzan la mente de todos, pero cada individuo tiene una gran esperanza de encontrar el amor allí", afirmó Stegmann. "Aunque al principio puedas pensar que quieres participar, la idea de encontrar el amor de tu vida sigue siendo constante". Está convencida de que surgirán sentimientos auténticos. La idea de que todo es por hacer clic es simplemente absurda.

La introducción de mujeres participantes adds una complejidad sin precedentes a las relaciones de esta temporada de "La Soltera". A pesar de los miedos de no encontrar el amor o enfrentar el juicio debido a su sexualidad, Stella Stegmann se acerca a su viaje con una mentalidad abierta, buscando una pareja sin importar el género.

